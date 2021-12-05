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Москвичей предупредили об обильных снегопадах
Москвичей предупредили об обильных снегопадах - РИА Новости, 05.12.2021
Москвичей предупредили об обильных снегопадах
Жителей Москвы ожидают сильные снегопады на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T13:38
2021-12-05T16:14
общество
москва
погода
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Жителей Москвы ожидают сильные снегопады на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Метеоусловия в регионах Центральной России он описал как "температурный сэндвич": умеренно холодная погода будет сменяться периодами тепла под "соусом" обильного выпадения снега и гололеда.По словам синоптика, неделя начнется с нормальных для начала декабря значений. В понедельник, 6 декабря, пройдут небольшие осадки, ночью в столице воздух остынет до минус пяти-семи, в Подмосковье — до четырех-девяти мороза, на севере похолодает до десяти-пятнадцати ниже нуля. Днем в городе прогнозируется минус два-четыре, по области — от одного до шести градусов ниже нуля. Снежный покров подрастет на сантиметр.Но уже во вторник на Московский регион обрушится балканский циклон, он принесет аномальное количество влаги — до семи-двенадцати миллиметров, или до 20 процентов месячной нормы. При этом потеплеет: столбики термометров устремятся к нулю.В среду ночная слабая оттепель с осадками в разном фазовом состоянии днем сменится на интенсивные заряды снега и понижение температуры воздуха до нуля — минус пяти, из-за чего на дорогах образуется гололедица, рассказал он. Снежный покров из-за влажной "присадки" останется неизменным.В четверг и пятницу снегопад продолжится, температура понизится и опять вернется в климатическое русло: под утро уже минус четыре-девять градусов, днем — один-шесть ниже нуля. Сугробы вырастут до предновогодних показателей — 15-20 сантиметров, на севере Подмосковья — 20-25 сантиметров, уточнил метеоролог. Он добавил, что в выходные снова потеплеет до околонулевых значений с осадками в смешанной фазе и даже вероятностью ледяных дождей в субботу.Всего за неделю ожидается до 30-35 миллиметров влаги, что "более половины всего декабрьского объема", заключил Тишковец.
https://ria.ru/20211205/sneg-1762249020.html
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общество, москва, погода
13:38 05.12.2021 (обновлено: 16:14 05.12.2021)
 
Москвичей предупредили об обильных снегопадах

В Москве на следующей неделе ожидают переменчивую погоду с обильными снегопадами

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУборка снега на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Уборка снега на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Жителей Москвы ожидают сильные снегопады на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Метеоусловия в регионах Центральной России он описал как "температурный сэндвич": умеренно холодная погода будет сменяться периодами тепла под "соусом" обильного выпадения снега и гололеда.
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По словам синоптика, неделя начнется с нормальных для начала декабря значений. В понедельник, 6 декабря, пройдут небольшие осадки, ночью в столице воздух остынет до минус пяти-семи, в Подмосковье — до четырех-девяти мороза, на севере похолодает до десяти-пятнадцати ниже нуля. Днем в городе прогнозируется минус два-четыре, по области — от одного до шести градусов ниже нуля. Снежный покров подрастет на сантиметр.
Но уже во вторник на Московский регион обрушится балканский циклон, он принесет аномальное количество влаги — до семи-двенадцати миллиметров, или до 20 процентов месячной нормы. При этом потеплеет: столбики термометров устремятся к нулю.
"В результате с опережением климатического графика на две недели сугробы в Москве вырастут до 12-17 сантиметров", — отметил Тишковец.
В среду ночная слабая оттепель с осадками в разном фазовом состоянии днем сменится на интенсивные заряды снега и понижение температуры воздуха до нуля — минус пяти, из-за чего на дорогах образуется гололедица, рассказал он. Снежный покров из-за влажной "присадки" останется неизменным.
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В четверг и пятницу снегопад продолжится, температура понизится и опять вернется в климатическое русло: под утро уже минус четыре-девять градусов, днем — один-шесть ниже нуля. Сугробы вырастут до предновогодних показателей — 15-20 сантиметров, на севере Подмосковья — 20-25 сантиметров, уточнил метеоролог.
Он добавил, что в выходные снова потеплеет до околонулевых значений с осадками в смешанной фазе и даже вероятностью ледяных дождей в субботу.
Всего за неделю ожидается до 30-35 миллиметров влаги, что "более половины всего декабрьского объема", заключил Тишковец.
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