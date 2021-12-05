https://ria.ru/20211205/pogoda-1762245257.html

Москвичей предупредили об обильных снегопадах

Москвичей предупредили об обильных снегопадах - РИА Новости, 05.12.2021

Москвичей предупредили об обильных снегопадах

Жителей Москвы ожидают сильные снегопады на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T13:38

2021-12-05T13:38

2021-12-05T16:14

общество

москва

погода

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Жителей Москвы ожидают сильные снегопады на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Метеоусловия в регионах Центральной России он описал как "температурный сэндвич": умеренно холодная погода будет сменяться периодами тепла под "соусом" обильного выпадения снега и гололеда.По словам синоптика, неделя начнется с нормальных для начала декабря значений. В понедельник, 6 декабря, пройдут небольшие осадки, ночью в столице воздух остынет до минус пяти-семи, в Подмосковье — до четырех-девяти мороза, на севере похолодает до десяти-пятнадцати ниже нуля. Днем в городе прогнозируется минус два-четыре, по области — от одного до шести градусов ниже нуля. Снежный покров подрастет на сантиметр.Но уже во вторник на Московский регион обрушится балканский циклон, он принесет аномальное количество влаги — до семи-двенадцати миллиметров, или до 20 процентов месячной нормы. При этом потеплеет: столбики термометров устремятся к нулю.В среду ночная слабая оттепель с осадками в разном фазовом состоянии днем сменится на интенсивные заряды снега и понижение температуры воздуха до нуля — минус пяти, из-за чего на дорогах образуется гололедица, рассказал он. Снежный покров из-за влажной "присадки" останется неизменным.В четверг и пятницу снегопад продолжится, температура понизится и опять вернется в климатическое русло: под утро уже минус четыре-девять градусов, днем — один-шесть ниже нуля. Сугробы вырастут до предновогодних показателей — 15-20 сантиметров, на севере Подмосковья — 20-25 сантиметров, уточнил метеоролог. Он добавил, что в выходные снова потеплеет до околонулевых значений с осадками в смешанной фазе и даже вероятностью ледяных дождей в субботу.Всего за неделю ожидается до 30-35 миллиметров влаги, что "более половины всего декабрьского объема", заключил Тишковец.

https://ria.ru/20211205/sneg-1762249020.html

https://ria.ru/20211203/progrev-1761937120.html

https://ria.ru/20211205/kozha-1762225261.html

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общество, москва, погода