https://ria.ru/20211205/pogoda-1762228226.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 05.12.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, местами небольшой снег ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T09:25
2021-12-05T09:25
2021-12-05T09:25
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха до минус 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ожидается облачная погода, временами небольшой снег. Температура в столице минус 1 - минус 3, а в Подмосковье минус 1 - минус 6 градусов", - сказал Тишковец.По его словам, снежный покров подрастет на 1-3 сантиметра, температурный фон находится в пределах климатической нормы.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, южный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидают снег и до минус трех градусов