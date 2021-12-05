https://ria.ru/20211205/perevorot-1762256904.html

Арестович рассказал, как Зеленский предотвратил переворот на Украине

Арестович рассказал, как Зеленский предотвратил переворот на Украине - РИА Новости, 05.12.2021

Арестович рассказал, как Зеленский предотвратил переворот на Украине

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что возможный государственный переворот на Украине удалось "нивелировать", так как... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T15:26

2021-12-05T15:26

2021-12-05T15:40

в мире

переворот

украина

ринат ахметов

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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что возможный государственный переворот на Украине удалось "нивелировать", так как глава государства Владимир Зеленский озвучил информацию о его подготовке заранее.Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. СБУ после этого сообщила, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране. Никакого переворота на Украине не произошло, обстановка в стране спокойная."Переворот хорош, когда он внезапен, когда никто об этом не знает. Когда его заранее озвучивают, да еще с такого уровня, то пропадает весь смысл это делать. Какие бы действия не были предприняты, все будут говорить, что это и есть переворот. И все будут понимать, как к этому относиться и как действовать. Таким образом, переворот нивелирован. Вспоминаем хорошую буддистскую пословицу, что озвученные демоны слабеют наполовину. А дальше СБУ разберется", - заявил Арестович в эфире телеканала "Дом".Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уже отмечал, что Зеленский своим заявлением сорвал готовящийся 1 декабря госпереворот.

https://ria.ru/20211205/ukraina-1762251580.html

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в мире, переворот, украина, ринат ахметов, владимир зеленский, служба безопасности украины, россия, алексей арестович