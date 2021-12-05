https://ria.ru/20211205/pensionerka-1762286773.html
"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега
"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега - РИА Новости, 05.12.2021
"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега
Пенсионерка Татьяна Волкова из Кемерова для своего удовольствия чистит от снега детскую площадку и этим удивляет соседей.
2021-12-05T19:54
2021-12-05T19:54
2021-12-05T19:54
видео
кемерово
жкх
пенсионеры
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Энергичной энтузиастке это удается настолько легко, что ей даже предлагали похожую работу – убирать снег в детском садике. Но Татьяна от трудоустройства отказывается: "Я сама себе начальник. Хочу – выйду, хочу – не выйду".
кемерово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега
Пенсионерка Татьяна Волкова из Кемерова для своего удовольствия чистит от снега детскую площадку и этим удивляет соседей. Энергичной энтузиастке это удается настолько легко, что ей даже предлагали похожую работу – убирать снег в детском садике. Но Татьяна от трудоустройства отказывается: "Я сама себе начальник. Хочу – выйду, хочу – не выйду".
2021-12-05T19:54
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, кемерово, жкх, пенсионеры, видео
"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега
Пенсионерка Татьяна Волкова из Кемерова для своего удовольствия чистит от снега детскую площадку и этим удивляет соседей.