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"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега
"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега - РИА Новости, 05.12.2021
"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега
Пенсионерка Татьяна Волкова из Кемерова для своего удовольствия чистит от снега детскую площадку и этим удивляет соседей.
2021-12-05T19:54
2021-12-05T19:54
видео
кемерово
жкх
пенсионеры
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Энергичной энтузиастке это удается настолько легко, что ей даже предлагали похожую работу – убирать снег в детском садике. Но Татьяна от трудоустройства отказывается: "Я сама себе начальник. Хочу – выйду, хочу – не выйду".
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353
60
353
60
"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега
Пенсионерка Татьяна Волкова из Кемерова для своего удовольствия чистит от снега детскую площадку и этим удивляет соседей. Энергичной энтузиастке это удается настолько легко, что ей даже предлагали похожую работу – убирать снег в детском садике. Но Татьяна от трудоустройства отказывается: "Я сама себе начальник. Хочу – выйду, хочу – не выйду".
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видео, кемерово, жкх, пенсионеры, видео
"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега
Пенсионерка Татьяна Волкова из Кемерова для своего удовольствия чистит от снега детскую площадку и этим удивляет соседей.
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PT0M43S
19:54 05.12.2021
 

"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега

Читать ria.ru в
Пенсионерка Татьяна Волкова из Кемерова для своего удовольствия чистит от снега детскую площадку и этим удивляет соседей.
Энергичной энтузиастке это удается настолько легко, что ей даже предлагали похожую работу – убирать снег в детском садике. Но Татьяна от трудоустройства отказывается: "Я сама себе начальник. Хочу – выйду, хочу – не выйду".
 
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