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"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега

"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега - РИА Новости, 05.12.2021

"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега

Пенсионерка Татьяна Волкова из Кемерова для своего удовольствия чистит от снега детскую площадку и этим удивляет соседей.

2021-12-05T19:54

2021-12-05T19:54

2021-12-05T19:54

видео

кемерово

жкх

пенсионеры

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Энергичной энтузиастке это удается настолько легко, что ей даже предлагали похожую работу – убирать снег в детском садике. Но Татьяна от трудоустройства отказывается: "Я сама себе начальник. Хочу – выйду, хочу – не выйду".

кемерово

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"Женщина-бульдозер": пенсионерка из Кемерова спасает двор от снега Пенсионерка Татьяна Волкова из Кемерова для своего удовольствия чистит от снега детскую площадку и этим удивляет соседей. Энергичной энтузиастке это удается настолько легко, что ей даже предлагали похожую работу – убирать снег в детском садике. Но Татьяна от трудоустройства отказывается: "Я сама себе начальник. Хочу – выйду, хочу – не выйду". 2021-12-05T19:54 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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