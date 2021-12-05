ДУМ России ждет подтверждения КСА о допуске вакцинированных паломников
ДУМ России ждет подтверждения КСА о допуске вакцинированных "Спутником V" паломников
© AP Photo / Amr NabilМусульмане на утренней молитве исламского священного месяца Рамадан в Большой мечети в городе Мекка, Саудовская Аравия
© AP Photo / Amr Nabil
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) пока не получило официального подтверждения от Саудовской Аравии, что российских паломников, привитых вакциной "Спутник V", с начала 2022 года пустят к святыням Мекки и Медины, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Рушан Аббясов.
Саудовская Аравия с 1 января 2022 года разрешит въезд вакцинированным "Спутником V" лицам с рядом условий, такое решение приняли регулирующие органы королевства, проинформировал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Въезд в Саудовскую Аравию привитых "Спутником V" даст возможность верующим совершать паломничество (хадж и умра) к святыням ислама в городах Мекка и Медина. При въезде вакцинированные "Спутником V" должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест, подчеркнул фонд.
"Пока мы видели только сообщения в российских СМИ. Мы запросили ведомства, которые занимаются этим вопросом в Саудовской Аравии, но пока ещё от них нет комментария, нам еще не подтвердили информацию, что есть какое-то распоряжение", - рассказал Аббясов.
Ранее Аббясов говорил РИА Новости, что Совет муфтиев России направил письмо министру хаджа Саудовской Аравии с просьбой разрешить российским паломникам, привитым вакциной "Спутник V", совершить умру к святыням ислама.
Как отмечалось в заявлении министерства, условием для въезда иностранных паломников на территорию Саудовской Аравии является наличие сертификата, что они привиты вакциной, которая одобрена в королевстве. К настоящему времени в стране разрешены четыре вакцины - Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.