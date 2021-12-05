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ДУМ России ждет подтверждения КСА о допуске вакцинированных паломников
ДУМ России ждет подтверждения КСА о допуске вакцинированных паломников - РИА Новости, 05.12.2021
ДУМ России ждет подтверждения КСА о допуске вакцинированных паломников
Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) пока не получило официального подтверждения от Саудовской Аравии, что российских паломников,... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T16:52
2021-12-05T16:52
распространение коронавируса
медина
саудовская аравия
johnson & johnson
astrazeneca
рушан аббясов
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) пока не получило официального подтверждения от Саудовской Аравии, что российских паломников, привитых вакциной "Спутник V", с начала 2022 года пустят к святыням Мекки и Медины, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Рушан Аббясов.Саудовская Аравия с 1 января 2022 года разрешит въезд вакцинированным "Спутником V" лицам с рядом условий, такое решение приняли регулирующие органы королевства, проинформировал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Въезд в Саудовскую Аравию привитых "Спутником V" даст возможность верующим совершать паломничество (хадж и умра) к святыням ислама в городах Мекка и Медина. При въезде вакцинированные "Спутником V" должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест, подчеркнул фонд."Пока мы видели только сообщения в российских СМИ. Мы запросили ведомства, которые занимаются этим вопросом в Саудовской Аравии, но пока ещё от них нет комментария, нам еще не подтвердили информацию, что есть какое-то распоряжение", - рассказал Аббясов.Ранее Аббясов говорил РИА Новости, что Совет муфтиев России направил письмо министру хаджа Саудовской Аравии с просьбой разрешить российским паломникам, привитым вакциной "Спутник V", совершить умру к святыням ислама.Министерство объявило, что с 9 августа начнет принимать из разных стран мира запросы на умру, посещение и совершение молитв в Заповедной мечети Мекки и мечети Пророка в Медине.Как отмечалось в заявлении министерства, условием для въезда иностранных паломников на территорию Саудовской Аравии является наличие сертификата, что они привиты вакциной, которая одобрена в королевстве. К настоящему времени в стране разрешены четыре вакцины - Moderna, Johnson&amp;Johnson, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.
https://ria.ru/20211123/molelni-1760363718.html
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медина, саудовская аравия, johnson & johnson, astrazeneca , рушан аббясов, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
16:52 05.12.2021
 
ДУМ России ждет подтверждения КСА о допуске вакцинированных паломников

ДУМ России ждет подтверждения КСА о допуске вакцинированных "Спутником V" паломников

© AP Photo / Amr NabilМусульмане на утренней молитве исламского священного месяца Рамадан в Большой мечети в городе Мекка, Саудовская Аравия
Мусульмане на утренней молитве исламского священного месяца Рамадан в Большой мечети в городе Мекка, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) пока не получило официального подтверждения от Саудовской Аравии, что российских паломников, привитых вакциной "Спутник V", с начала 2022 года пустят к святыням Мекки и Медины, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя ДУМ РФ, муфтий Рушан Аббясов.
Саудовская Аравия с 1 января 2022 года разрешит въезд вакцинированным "Спутником V" лицам с рядом условий, такое решение приняли регулирующие органы королевства, проинформировал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Въезд в Саудовскую Аравию привитых "Спутником V" даст возможность верующим совершать паломничество (хадж и умра) к святыням ислама в городах Мекка и Медина. При въезде вакцинированные "Спутником V" должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест, подчеркнул фонд.
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"Пока мы видели только сообщения в российских СМИ. Мы запросили ведомства, которые занимаются этим вопросом в Саудовской Аравии, но пока ещё от них нет комментария, нам еще не подтвердили информацию, что есть какое-то распоряжение", - рассказал Аббясов.
Ранее Аббясов говорил РИА Новости, что Совет муфтиев России направил письмо министру хаджа Саудовской Аравии с просьбой разрешить российским паломникам, привитым вакциной "Спутник V", совершить умру к святыням ислама.
Министерство объявило, что с 9 августа начнет принимать из разных стран мира запросы на умру, посещение и совершение молитв в Заповедной мечети Мекки и мечети Пророка в Медине.
Как отмечалось в заявлении министерства, условием для въезда иностранных паломников на территорию Саудовской Аравии является наличие сертификата, что они привиты вакциной, которая одобрена в королевстве. К настоящему времени в стране разрешены четыре вакцины - Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.
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Распространение коронавирусаМединаСаудовская АравияJohnson & JohnsonAstraZenecaРушан АббясовРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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