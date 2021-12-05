https://ria.ru/20211205/osuzhdennyy-1762282011.html
Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного
Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного - РИА Новости, 05.12.2021
Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного
Полицейские задержали осужденного Александра Кутузова, ранее сбежавшего из подмосковной психбольницы. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T19:16
2021-12-05T19:16
2021-12-05T23:47
происшествия
московская область (подмосковье)
ростовская область
аксайский район
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
ирина волк
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Полицейские задержали осужденного Александра Кутузова, ранее сбежавшего из подмосковной психбольницы.Четвертого ноября 33-летний мужчина пропал из медицинского учреждения в селе Троицкое Чеховского городского округа. На принудительное лечение его отправили по решению суда — по словам источника РИА Новости, после совершения убийства.О задержании Кутузова агентству сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.Как указано на сайте "МВД Медиа", осужденного задержала полиция в Аксанском районе Ростовской области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что Кутузова доставили в территориальный отдел ведомства.
https://ria.ru/20211202/zaklyuchennyy-1761930246.html
московская область (подмосковье)
ростовская область
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происшествия, московская область (подмосковье), ростовская область, аксайский район, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, ирина волк
19:16 05.12.2021 (обновлено: 23:47 05.12.2021)
Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного
Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного Кутузова