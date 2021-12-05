https://ria.ru/20211205/osuzhdennyy-1762282011.html

Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного

Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного - РИА Новости, 05.12.2021

Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного

Полицейские задержали осужденного Александра Кутузова, ранее сбежавшего из подмосковной психбольницы. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:16

2021-12-05T19:16

2021-12-05T23:47

происшествия

московская область (подмосковье)

ростовская область

аксайский район

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

ирина волк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_0:125:2999:1812_1920x0_80_0_0_b2585c62e0dc5f3aec00b58c6f47fc02.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Полицейские задержали осужденного Александра Кутузова, ранее сбежавшего из подмосковной психбольницы.Четвертого ноября 33-летний мужчина пропал из медицинского учреждения в селе Троицкое Чеховского городского округа. На принудительное лечение его отправили по решению суда — по словам источника РИА Новости, после совершения убийства.О задержании Кутузова агентству сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.Как указано на сайте "МВД Медиа", осужденного задержала полиция в Аксанском районе Ростовской области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что Кутузова доставили в территориальный отдел ведомства.

https://ria.ru/20211202/zaklyuchennyy-1761930246.html

московская область (подмосковье)

ростовская область

аксайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), ростовская область, аксайский район, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, ирина волк