Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211205/osuzhdennyy-1762282011.html
Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного
Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного - РИА Новости, 05.12.2021
Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного
Полицейские задержали осужденного Александра Кутузова, ранее сбежавшего из подмосковной психбольницы. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T19:16
2021-12-05T23:47
происшествия
московская область (подмосковье)
ростовская область
аксайский район
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_0:125:2999:1812_1920x0_80_0_0_b2585c62e0dc5f3aec00b58c6f47fc02.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Полицейские задержали осужденного Александра Кутузова, ранее сбежавшего из подмосковной психбольницы.Четвертого ноября 33-летний мужчина пропал из медицинского учреждения в селе Троицкое Чеховского городского округа. На принудительное лечение его отправили по решению суда — по словам источника РИА Новости, после совершения убийства.О задержании Кутузова агентству сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.Как указано на сайте "МВД Медиа", осужденного задержала полиция в Аксанском районе Ростовской области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что Кутузова доставили в территориальный отдел ведомства.
https://ria.ru/20211202/zaklyuchennyy-1761930246.html
московская область (подмосковье)
ростовская область
аксайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/51/1560735182_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_49f97cd9688bff0caead409cc61fcbbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), ростовская область, аксайский район, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, ирина волк
19:16 05.12.2021 (обновлено: 23:47 05.12.2021)
 
Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного

Полиция задержала сбежавшего из психбольницы в Подмосковье осужденного Кутузова

© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Полицейские задержали осужденного Александра Кутузова, ранее сбежавшего из подмосковной психбольницы.
Четвертого ноября 33-летний мужчина пропал из медицинского учреждения в селе Троицкое Чеховского городского округа. На принудительное лечение его отправили по решению суда — по словам источника РИА Новости, после совершения убийства.
О задержании Кутузова агентству сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
Как указано на сайте "МВД Медиа", осужденного задержала полиция в Аксанском районе Ростовской области. Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что Кутузова доставили в территориальный отдел ведомства.
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 22:07
В Самарской области заключенный сбежал из колонии
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ростовская областьАксайский районСледственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20В ВОЗ заявили об отсутствии смертей от "омикрона"
02:17Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерунду
02:08Врач назвал ошибки при измерении сатурации
02:00На Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штамма
01:39Пушков ответил на запугивания со стороны Украины
01:31Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре
01:16Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень
01:12В США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президенты
00:32Немецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТО
00:13Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
23:56МВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метро
23:46Минздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19
23:33Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
23:28В Брюсселе полиция задержала участников беспорядков
23:15В Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрела
23:09Американский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном море
23:03Немецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливать
23:02Суд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра Бельц
22:52Врач назвал два опасных последствия низкого давления
22:46Министр обороны и главнокомандующий ВС Украины посетили позиции в Донбассе
Лента новостейМолния
В ВОЗ заявили об отсутствии смертей от "омикрона"Экономист объяснила, почему мы переплачиваем за ерундуВрач назвал ошибки при измерении сатурацииНа Кипре ввели новые ограничения из-за омикрон-штаммаПушков ответил на запугивания со стороны УкраиныРаскрыты подробности убийства двух россиянок на КипреАвтоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал каменьВ США объявили четырехдневный траур из-за смерти экс-кандидата в президентыНемецкий дипломат посоветовал Киеву брать пример отношений Финляндии с НАТОНазваны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычекМВД прокомментировало инцидент с забравшимся на крышу вагона в метроМинздрав Индии заявил, что половина взрослого населения привита от COVID-19Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИВ Брюсселе полиция задержала участников беспорядковВ Алеппо погиб сирийский военный из-за обстрелаАмериканский эсминец прибыл в румынский порт Констанца в Черном мореНемецкий дипломат заявил, что "Северный поток — 2" поздно останавливатьСуд в Молдавии поддержал снятие с выборов кандидата на пост мэра БельцВрач назвал два опасных последствия низкого давленияМинистр обороны и главнокомандующий ВС Украины посетили позиции в Донбассе