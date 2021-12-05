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https://ria.ru/20211205/operatsiya-1762294359.html
На Украине рассказали об операции Нидерландов по вывозу Цемаха из Донбасса
На Украине рассказали об операции Нидерландов по вывозу Цемаха из Донбасса - РИА Новости, 05.12.2021
На Украине рассказали об операции Нидерландов по вывозу Цемаха из Донбасса
Нидерландская сторона долгое время планировала операцию по доставке на подконтрольную Киеву территорию бывшего командира одного из подразделений ПВО... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T21:14
2021-12-05T21:14
в мире
киев
москва
владимир путин
дмитрий песков
николай винниченко
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы рф
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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Нидерландская сторона долгое время планировала операцию по доставке на подконтрольную Киеву территорию бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, заявил бывший разведчик Украины, один из руководителей операции по задержанию Цемаха Роман Червинский.В июне 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре того же года он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом. В июне в Нидерландах на слушаниях по делу о крушении MH17 судья говорил, что Цемах, проходящий свидетелем по делу о крушении самолета, заявил в августе - начале сентября 2019 года, когда он был заслушан как свидетель, что не видел ЗРК "Бук" в ходе конфликта на востоке Украины."Голландцы очень длительное время пытались доставить Цемаха. Эта операция планировалась не один год ими, и они обращались к нашим органам и к высшему руководству нашего государства с просьбой помочь это сделать. Они даже рассматривали возможность проникнуть на территорию Снежного, где он проживал, проникнуть туда на двух вертолетах, захватить его и вывезти. Они хотели это делать, потому что он был настолько важен. Он был руководителем противовоздушной обороны Снежного, который выставлял "Бук" на позицию, с которой был осуществлен выстрел, запущена ракета и сбит Boeing. Он сотрудничал с российским командованием и вывел этот российский экипаж с территории за границу, чтобы можно было скрыть российское участие в этом", - заявил Червинский в эфире телеканала "Украина", повторив уже ранее опровергнутые тезисы о причастности России к катастрофе.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ отмечал, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20211130/protsedura-1761373394.html
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в мире, киев, москва, владимир путин, дмитрий песков, николай винниченко, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, россия
21:14 05.12.2021
 
На Украине рассказали об операции Нидерландов по вывозу Цемаха из Донбасса

Экс-разведчик Украины: Нидерланды долго планировали операцию по вывозу Цемаха из Донбасса

© STRУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
© STR
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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Нидерландская сторона долгое время планировала операцию по доставке на подконтрольную Киеву территорию бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении самолета рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, заявил бывший разведчик Украины, один из руководителей операции по задержанию Цемаха Роман Червинский.
В июне 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре того же года он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом. В июне в Нидерландах на слушаниях по делу о крушении MH17 судья говорил, что Цемах, проходящий свидетелем по делу о крушении самолета, заявил в августе - начале сентября 2019 года, когда он был заслушан как свидетель, что не видел ЗРК "Бук" в ходе конфликта на востоке Украины.
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30 ноября, 02:46
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"Голландцы очень длительное время пытались доставить Цемаха. Эта операция планировалась не один год ими, и они обращались к нашим органам и к высшему руководству нашего государства с просьбой помочь это сделать. Они даже рассматривали возможность проникнуть на территорию Снежного, где он проживал, проникнуть туда на двух вертолетах, захватить его и вывезти. Они хотели это делать, потому что он был настолько важен. Он был руководителем противовоздушной обороны Снежного, который выставлял "Бук" на позицию, с которой был осуществлен выстрел, запущена ракета и сбит Boeing. Он сотрудничал с российским командованием и вывел этот российский экипаж с территории за границу, чтобы можно было скрыть российское участие в этом", - заявил Червинский в эфире телеканала "Украина", повторив уже ранее опровергнутые тезисы о причастности России к катастрофе.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ отмечал, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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2 ноября, 20:48
Обвинение передало защите показания, что МН17 не был сбит ЗРК "Бук"
 
В миреКиевМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковНиколай ВинниченкоБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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