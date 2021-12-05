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Глава ДНР ответил на вопрос об обращении к России из-за ситуации в Донбассе
Глава ДНР ответил на вопрос об обращении к России из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 05.12.2021
Глава ДНР ответил на вопрос об обращении к России из-за ситуации в Донбассе
Донецк рассматривает разные варианты реакции на обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T13:08
2021-12-05T13:08
2021-12-05T14:39
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денис пушилин
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Донецк рассматривает разные варианты реакции на обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Так он ответил на вопрос о возможном обращении к России."В плане обращения: мы будем реагировать по ситуации, по-разному все может происходить, конечно, мы готовим разные варианты", — сказал руководитель ДНР на встрече с общественниками и журналистами Москвы.Как сообщала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч военнослужащих — половину всего личного состава ВС Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о переброске военной техники НАТО к российским границам и увеличении числа западных инструкторов в Донбассе. По его мнению, такие действия альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211204/pushilin-1762183319.html
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
13:08 05.12.2021 (обновлено: 14:39 05.12.2021)
Глава ДНР ответил на вопрос об обращении к России из-за ситуации в Донбассе
Глава ДНР Пушилин об обращении к России из-за обострения в Донбассе: готовим разные варианты