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Глава ДНР ответил на вопрос об обращении к России из-за ситуации в Донбассе

Глава ДНР ответил на вопрос об обращении к России из-за ситуации в Донбассе - РИА Новости, 05.12.2021

Глава ДНР ответил на вопрос об обращении к России из-за ситуации в Донбассе

Донецк рассматривает разные варианты реакции на обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T13:08

2021-12-05T13:08

2021-12-05T14:39

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украина

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Донецк рассматривает разные варианты реакции на обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Так он ответил на вопрос о возможном обращении к России."В плане обращения: мы будем реагировать по ситуации, по-разному все может происходить, конечно, мы готовим разные варианты", — сказал руководитель ДНР на встрече с общественниками и журналистами Москвы.Как сообщала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч военнослужащих — половину всего личного состава ВС Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о переброске военной техники НАТО к российским границам и увеличении числа западных инструкторов в Донбассе. По его мнению, такие действия альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211204/pushilin-1762183319.html

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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия