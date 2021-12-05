https://ria.ru/20211205/netflix-1762098243.html

Netflix выпустил трейлер спин-оффа "Короля тигров"

Netflix выпустил трейлер спин-оффа "Короля тигров" - РИА Новости, 05.12.2021

Netflix выпустил трейлер спин-оффа "Короля тигров"

Netflix выпустил трейлер спин-оффа "Короля тигров", сообщает Deadline. Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T00:21

2021-12-05T00:21

2021-12-05T00:21

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Netflix выпустил трейлер спин-оффа "Короля тигров", сообщает Deadline. Ролик опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса. В новом проекте рассказывается о дрессировщике Бхагаване "Доке" Энтле. Он раскроет "шокирующую правду, скрывающуюся за эксцентричным внешним видом любящего животных" парня. Энтл владел частным зоопарком в Южной Каролине. Об этом питомнике говорилось в документальном хите Netflix. В 2020 году ему было предъявлено обвинение в незаконной торговле дикими животными и жестоком обращении с ними.Оригинальный сериал вышел на стриминговой платформе в марте 2020 года. Тогда всего за месяц проект набрал 64 миллиона просмотров.Его главный герой — владелец частного зоопарка тигров Джо Экзотик. Гей-рэднек пел песни в стиле кантри, снимал на них клипы, пытался пробиться в политику и постоянно ссорился с зоозащитницей Кэрол Баскин. Их вражда привела к тому, что Экзотика обвинили в организации заказного убийства соперницы. Премьера сериала "Король тигров: история Доктора Энтла" состоится 10 декабря.

https://ria.ru/20211103/baskin-1757525136.html

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netflix, новости культуры, кино и сериалы