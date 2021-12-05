https://ria.ru/20211205/nefertiti-1761962809.html

На Кипре найдены украшения, сделанные во время правления Нефертити

На Кипре найдены украшения, сделанные во время правления Нефертити - РИА Новости, 05.12.2021

На Кипре найдены украшения, сделанные во время правления Нефертити

Археологи из Гетеборгского университета обнаружили на Кипре золотые украшения и амулеты в форме скарабеев, изготовленные еще во времена правления египетской... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T05:00

2021-12-05T05:00

2021-12-05T11:36

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Археологи из Гетеборгского университета обнаружили на Кипре золотые украшения и амулеты в форме скарабеев, изготовленные еще во времена правления египетской царицы Нефертити и ее мужа Эхнатона (1350-е годы до нашей эры), сообщается на сайте учебного заведения.Исследователи проводили раскопки двух гробниц в священном комплексе Хала Султан Текке. Они смогли датировать эти артефакты, сравнив с аналогичными находками, сделанными в Египте. Всего в усыпальнице удалось найти 500 предметов, среди них не только древнеегипетские украшения. Сами захоронения открыли еще в 2018 году. Работа по извлечению останков продлилась почти четыре года, так как кости пролежали в соленой почве 3000 лет и стали очень хрупкими. 155 скелетов и различные артефакты лежали слоями. Такое расположение тел позволило археологам предположить, что умерших здесь хоронили на протяжении нескольких поколений. "Находки свидетельствуют о том, что это семейные усыпальницы правящей элиты. Например, мы нашли скелет пятилетнего ребенка с золотыми ожерельем, серьгами и диадемой. Вероятно, его родственники были богатыми и влиятельными", — отметил руководитель раскопок профессор Питер Фишер.Предметы изготовлены из золота, серебра, бронзы, слоновой кости и драгоценных камней."Еще мы нашли керамического быка. В нем есть два отверстия: одно на спине, чтобы наливать внутрь жидкость, скорее всего, вино, и одно у носа, из которого можно пить. Судя по всему, в гробницах устраивались поминальные пиршества", — считает Фишер.Особенно важная находка — это цилиндрическая печать из минерала гематита с клинописью Месопотамии (современный Ирак). Археологи смогли расшифровать текст."Он состоит из трех строк, и в нем называются три имени: бога Амурру, которому поклонялись в Месопотамии, и двух царей — отца и сына. Недавно мы отследили упоминания о последних в других текстах на глиняных табличках того же периода, то есть XVIII века до нашей эры. Сейчас мы пытаемся установить, почему печать оказалась на Кипре, то есть более чем в 1000 километров от того места, где она была сделана", — рассказал ученый. Среди обнаруженных артефактов есть драгоценные камни из Индии, Афганистана и янтарь с побережья Балтийского моря. Это, по мнению ученых, позволяет говорить о том, что в бронзовом веке Кипр играл центральную роль в торговле.

https://ria.ru/20211130/mumiya-1761322311.html

https://ria.ru/20211118/arkheologiya-1759519909.html

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археология, новости культуры, кипр