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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211205/nefertiti-1761962809.html
На Кипре найдены украшения, сделанные во время правления Нефертити
На Кипре найдены украшения, сделанные во время правления Нефертити - РИА Новости, 05.12.2021
На Кипре найдены украшения, сделанные во время правления Нефертити
Археологи из Гетеборгского университета обнаружили на Кипре золотые украшения и амулеты в форме скарабеев, изготовленные еще во времена правления египетской... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T05:00
2021-12-05T11:36
культура
археология
новости культуры
кипр
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Археологи из Гетеборгского университета обнаружили на Кипре золотые украшения и амулеты в форме скарабеев, изготовленные еще во времена правления египетской царицы Нефертити и ее мужа Эхнатона (1350-е годы до нашей эры), сообщается на сайте учебного заведения.Исследователи проводили раскопки двух гробниц в священном комплексе Хала Султан Текке. Они смогли датировать эти артефакты, сравнив с аналогичными находками, сделанными в Египте. Всего в усыпальнице удалось найти 500 предметов, среди них не только древнеегипетские украшения. Сами захоронения открыли еще в 2018 году. Работа по извлечению останков продлилась почти четыре года, так как кости пролежали в соленой почве 3000 лет и стали очень хрупкими. 155 скелетов и различные артефакты лежали слоями. Такое расположение тел позволило археологам предположить, что умерших здесь хоронили на протяжении нескольких поколений. "Находки свидетельствуют о том, что это семейные усыпальницы правящей элиты. Например, мы нашли скелет пятилетнего ребенка с золотыми ожерельем, серьгами и диадемой. Вероятно, его родственники были богатыми и влиятельными", — отметил руководитель раскопок профессор Питер Фишер.Предметы изготовлены из золота, серебра, бронзы, слоновой кости и драгоценных камней."Еще мы нашли керамического быка. В нем есть два отверстия: одно на спине, чтобы наливать внутрь жидкость, скорее всего, вино, и одно у носа, из которого можно пить. Судя по всему, в гробницах устраивались поминальные пиршества", — считает Фишер.Особенно важная находка — это цилиндрическая печать из минерала гематита с клинописью Месопотамии (современный Ирак). Археологи смогли расшифровать текст."Он состоит из трех строк, и в нем называются три имени: бога Амурру, которому поклонялись в Месопотамии, и двух царей — отца и сына. Недавно мы отследили упоминания о последних в других текстах на глиняных табличках того же периода, то есть XVIII века до нашей эры. Сейчас мы пытаемся установить, почему печать оказалась на Кипре, то есть более чем в 1000 километров от того места, где она была сделана", — рассказал ученый. Среди обнаруженных артефактов есть драгоценные камни из Индии, Афганистана и янтарь с побережья Балтийского моря. Это, по мнению ученых, позволяет говорить о том, что в бронзовом веке Кипр играл центральную роль в торговле.
https://ria.ru/20211130/mumiya-1761322311.html
https://ria.ru/20211118/arkheologiya-1759519909.html
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археология, новости культуры, кипр
05:00 05.12.2021 (обновлено: 11:36 05.12.2021)
 
На Кипре найдены украшения, сделанные во время правления Нефертити

В гробницах на Кипре нашли золотые украшения времен Нефертити

© University of Gothenburg/Peter Fischer, Teresa BürgeЗолотая тиара, принадлежавшая пятилетнему мальчику
Золотая тиара, принадлежавшая пятилетнему мальчику
© University of Gothenburg/Peter Fischer, Teresa Bürge
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Археологи из Гетеборгского университета обнаружили на Кипре золотые украшения и амулеты в форме скарабеев, изготовленные еще во времена правления египетской царицы Нефертити и ее мужа Эхнатона (1350-е годы до нашей эры), сообщается на сайте учебного заведения.
Исследователи проводили раскопки двух гробниц в священном комплексе Хала Султан Текке. Они смогли датировать эти артефакты, сравнив с аналогичными находками, сделанными в Египте.
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Всего в усыпальнице удалось найти 500 предметов, среди них не только древнеегипетские украшения.
Сами захоронения открыли еще в 2018 году. Работа по извлечению останков продлилась почти четыре года, так как кости пролежали в соленой почве 3000 лет и стали очень хрупкими.
155 скелетов и различные артефакты лежали слоями. Такое расположение тел позволило археологам предположить, что умерших здесь хоронили на протяжении нескольких поколений.
© University of Gothenburg/Peter Fischer, Teresa BürgeЗолотое ожерелье, принадлежавшее пятилетнему мальчику
Золотое ожерелье, принадлежавшее пятилетнему мальчику
© University of Gothenburg/Peter Fischer, Teresa Bürge
Золотое ожерелье, принадлежавшее пятилетнему мальчику
"Находки свидетельствуют о том, что это семейные усыпальницы правящей элиты. Например, мы нашли скелет пятилетнего ребенка с золотыми ожерельем, серьгами и диадемой. Вероятно, его родственники были богатыми и влиятельными", — отметил руководитель раскопок профессор Питер Фишер.
Предметы изготовлены из золота, серебра, бронзы, слоновой кости и драгоценных камней.
"Еще мы нашли керамического быка. В нем есть два отверстия: одно на спине, чтобы наливать внутрь жидкость, скорее всего, вино, и одно у носа, из которого можно пить. Судя по всему, в гробницах устраивались поминальные пиршества", — считает Фишер.
© University of Gothenburg/Peter Fischer, Teresa BürgeУкрашение в виде лотоса с инкрустацией из камней, сделанное во время правления Нефертити
Украшение в виде лотоса с инкрустацией из камней, сделанное во время правления Нефертити
© University of Gothenburg/Peter Fischer, Teresa Bürge
Украшение в виде лотоса с инкрустацией из камней, сделанное во время правления Нефертити
Особенно важная находка — это цилиндрическая печать из минерала гематита с клинописью Месопотамии (современный Ирак). Археологи смогли расшифровать текст.
"Он состоит из трех строк, и в нем называются три имени: бога Амурру, которому поклонялись в Месопотамии, и двух царей — отца и сына. Недавно мы отследили упоминания о последних в других текстах на глиняных табличках того же периода, то есть XVIII века до нашей эры. Сейчас мы пытаемся установить, почему печать оказалась на Кипре, то есть более чем в 1000 километров от того места, где она была сделана", — рассказал ученый.
Среди обнаруженных артефактов есть драгоценные камни из Индии, Афганистана и янтарь с побережья Балтийского моря. Это, по мнению ученых, позволяет говорить о том, что в бронзовом веке Кипр играл центральную роль в торговле.
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