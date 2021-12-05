https://ria.ru/20211205/moskva-1762229611.html

На Красной Пресне и Звенигородском шоссе в Москве высадили деревья

На Красной Пресне и Звенигородском шоссе в Москве высадили деревья - РИА Новости, 05.12.2021

На Красной Пресне и Звенигородском шоссе в Москве высадили деревья

В Москве завершилась высадка деревьев на благоустроенных улице Красная Пресня, участке Звенигородского шоссе и в парке Декабрьского восстания, сообщил... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T09:52

2021-12-05T09:52

2021-12-05T09:52

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153323/51/1533235133_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_dc502e67de26229c11bb1882a1112cea.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве завершилась высадка деревьев на благоустроенных улице Красная Пресня, участке Звенигородского шоссе и в парке Декабрьского восстания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Вопросам озеленения городских территорий уделяется особое внимание, ведь именно зелёные насаждения создают комфортную и уютную атмосферу, украшают любимые места отдыха горожан. Поэтому уже не первый год финальным этапом каждого проекта по благоустройству становится высадка новых деревьев и кустарников. В обновленном парке Декабрьского восстания высадили почти 120 взрослых вязов, рябин и кленов, на благоустроенных улице Красная Пресня и участке Звенигородского шоссе до ТТК высадили 73 крупномера", - сообщил Бирюков.Новые саженцы высаживают в дополнение к уже растущим деревьям и кустарникам. Их бережно сохранили во время благоустройства и провели для них уходные работы.В парке Декабрьского восстания появились: 44 вяза двух сортов - "Нью горизонт" и "Ребона", почти 30 рябин, 18 кленов Фримана, 7 красных дубов, 15 декоративных яблонь "Эверест", а весной высадят черемуху Маака.Улицу Красная Пресня и участок Звенигородского шоссе украсили: более 40 кленов трех видов - серебристый, красный и остролистный, 10 декоративных яблонь "Эверест", 10 вязов "Нью-горизонт" , 10 саженцев ирги Ламарка.Как отметили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, деревья высаживают в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений.

https://ria.ru/20211127/moskva-1761021814.html

https://ria.ru/20210919/doroga-1750964427.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы