https://ria.ru/20211205/moskva-1762229611.html
На Красной Пресне и Звенигородском шоссе в Москве высадили деревья
На Красной Пресне и Звенигородском шоссе в Москве высадили деревья - РИА Новости, 05.12.2021
На Красной Пресне и Звенигородском шоссе в Москве высадили деревья
В Москве завершилась высадка деревьев на благоустроенных улице Красная Пресня, участке Звенигородского шоссе и в парке Декабрьского восстания, сообщил... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T09:52
2021-12-05T09:52
2021-12-05T09:52
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве завершилась высадка деревьев на благоустроенных улице Красная Пресня, участке Звенигородского шоссе и в парке Декабрьского восстания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Вопросам озеленения городских территорий уделяется особое внимание, ведь именно зелёные насаждения создают комфортную и уютную атмосферу, украшают любимые места отдыха горожан. Поэтому уже не первый год финальным этапом каждого проекта по благоустройству становится высадка новых деревьев и кустарников. В обновленном парке Декабрьского восстания высадили почти 120 взрослых вязов, рябин и кленов, на благоустроенных улице Красная Пресня и участке Звенигородского шоссе до ТТК высадили 73 крупномера", - сообщил Бирюков.Новые саженцы высаживают в дополнение к уже растущим деревьям и кустарникам. Их бережно сохранили во время благоустройства и провели для них уходные работы.В парке Декабрьского восстания появились: 44 вяза двух сортов - "Нью горизонт" и "Ребона", почти 30 рябин, 18 кленов Фримана, 7 красных дубов, 15 декоративных яблонь "Эверест", а весной высадят черемуху Маака.Улицу Красная Пресня и участок Звенигородского шоссе украсили: более 40 кленов трех видов - серебристый, красный и остролистный, 10 декоративных яблонь "Эверест", 10 вязов "Нью-горизонт" , 10 саженцев ирги Ламарка.Как отметили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, деревья высаживают в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений.
https://ria.ru/20211127/moskva-1761021814.html
https://ria.ru/20210919/doroga-1750964427.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
На Красной Пресне и Звенигородском шоссе в Москве высадили деревья
На Красной Пресне и Звенигородском шоссе в Москве завершилась высадка деревьев
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
В Москве
завершилась высадка деревьев на благоустроенных улице Красная Пресня, участке Звенигородского шоссе и в парке Декабрьского восстания, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Вопросам озеленения городских территорий уделяется особое внимание, ведь именно зелёные насаждения создают комфортную и уютную атмосферу, украшают любимые места отдыха горожан. Поэтому уже не первый год финальным этапом каждого проекта по благоустройству становится высадка новых деревьев и кустарников. В обновленном парке Декабрьского восстания высадили почти 120 взрослых вязов, рябин и кленов, на благоустроенных улице Красная Пресня и участке Звенигородского шоссе до ТТК высадили 73 крупномера", - сообщил Бирюков.
Новые саженцы высаживают в дополнение к уже растущим деревьям и кустарникам. Их бережно сохранили во время благоустройства и провели для них уходные работы.
В парке Декабрьского восстания появились: 44 вяза двух сортов - "Нью горизонт" и "Ребона", почти 30 рябин, 18 кленов Фримана, 7 красных дубов, 15 декоративных яблонь "Эверест", а весной высадят черемуху Маака.
Улицу Красная Пресня и участок Звенигородского шоссе украсили: более 40 кленов трех видов - серебристый, красный и остролистный, 10 декоративных яблонь "Эверест", 10 вязов "Нью-горизонт" , 10 саженцев ирги Ламарка.
Как отметили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, деревья высаживают в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений.