В России появится федеральная система санитарно-эпидемиологических сведений
Премьер Мишустин подписал положение о системе санитарно-эпидемиологических сведений
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Федеральная информационная система санитарно-эпидемиологических сведений будет создана в России, положение о ней подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера. Положение о ней утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которые были приняты летом 2021 года. Создаваемая система станет частью масштабного проекта "Санитарный щит", который призван сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий.
Также уточняется, что отвечать за формирование и ведение системы будет Роспотребнадзор. По данным ведомства, эта система будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах.
Добавляется, что новый цифровой ресурс будет взаимодействовать с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения.
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