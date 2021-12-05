https://ria.ru/20211205/mishustin-1762237163.html

В России появится федеральная система санитарно-эпидемиологических сведений

В России появится федеральная система санитарно-эпидемиологических сведений - РИА Новости, 05.12.2021

В России появится федеральная система санитарно-эпидемиологических сведений

Федеральная информационная система санитарно-эпидемиологических сведений будет создана в России, положение о ней подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:41

2021-12-05T11:41

2021-12-05T11:41

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Федеральная информационная система санитарно-эпидемиологических сведений будет создана в России, положение о ней подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера. Положение о ней утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры", - говорится в сообщении.Отмечается, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которые были приняты летом 2021 года. Создаваемая система станет частью масштабного проекта "Санитарный щит", который призван сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий.Также уточняется, что отвечать за формирование и ведение системы будет Роспотребнадзор. По данным ведомства, эта система будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах.Добавляется, что новый цифровой ресурс будет взаимодействовать с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения.

https://ria.ru/20211101/mishutin-1757242904.html

https://ria.ru/20211007/infektsii-1753509306.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, россия