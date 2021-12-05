https://ria.ru/20211205/minsk-1762255538.html
Россия заставит Украину выполнять Минские соглашения
Лавров заявил о необходимости заставлять Киев выполнять Минские соглашения - РИА Новости, 05.12.2021
Россия заставит Украину выполнять Минские соглашения
Украина не собирается придерживаться минских договоренностей по своей воле, поэтому ее нужно "заставлять" их выполнять, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T15:16
2021-12-05T15:16
2021-12-05T17:39
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина не собирается придерживаться минских договоренностей по своей воле, поэтому ее нужно "заставлять" их выполнять, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин"."Если ее (Украину. — Прим. ред.) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами", — отметил глава российского ведомства.Как сообщила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава своих Вооруженных сил.Лавров также заявлял о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. По мнению министра, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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в мире, киев, нато, сергей лавров, донбасс, мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия
15:16 05.12.2021 (обновлено: 17:39 05.12.2021)
Лавров заявил о необходимости заставлять Киев выполнять Минские соглашения
Глава МИД Лавров: Украину нужно "заставлять" соблюдать Минские соглашения