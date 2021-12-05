https://ria.ru/20211205/metro-1762293257.html

В Дептрансе прокомментировали инцидент на оранжевой ветке в метро Москвы

В Дептрансе прокомментировали инцидент на оранжевой ветке в метро Москвы - РИА Новости, 05.12.2021

В Дептрансе прокомментировали инцидент на оранжевой ветке в метро Москвы

Мужчине, забравшемуся в воскресенье на крышу вагона на оранжевой ветке московского метро, грозит штраф, сообщается в Telegram-канале департамента столичного... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T21:05

2021-12-05T21:05

2021-12-05T21:05

происшествия

московский метрополитен

москва

департамент транспорта г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586045344_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_1877f909b8cc8cafe31f4aeb7459918a.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мужчине, забравшемуся в воскресенье на крышу вагона на оранжевой ветке московского метро, грозит штраф, сообщается в Telegram-канале департамента столичного транспорта.Движение поездов было остановлено вечером в воскресенье по направлению от станции "Октябрьская" до "Новые Черёмушки". Отмечалось, что это произошло из-за того, что человек оказался на путях – он забрался на крышу вагона. Позднее движение поездов возобновили."Мы не знаем, чем руководствовался нарушитель, но такие действия недопустимы. Большое количество людей не могли попасть в нужное место вовремя, в поезде могли быть люди, которым сложно находиться в замкнутом помещении такое длительное время. В причинах случившегося будут разбираться правоохранительные органы и суд, а нарушителю выставят штраф", - говорится в сообщении.Уточняется, что сначала в службу безопасности поступило сообщение о человеке на путях, при задержании мужчина сопротивлялся и забрался на крышу одного из вагонов. Именно это стало причиной задержки движения на час.Кроме того, в течение всего времени остановки движения пассажиры находились в поезде в тоннеле, из-за отсутствия напряжения в вагонах перестал работать свет.

https://ria.ru/20211118/metro-1759587160.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва, департамент транспорта г. москвы