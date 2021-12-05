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В Дептрансе прокомментировали инцидент на оранжевой ветке в метро Москвы
В Дептрансе прокомментировали инцидент на оранжевой ветке в метро Москвы - РИА Новости, 05.12.2021
В Дептрансе прокомментировали инцидент на оранжевой ветке в метро Москвы
Мужчине, забравшемуся в воскресенье на крышу вагона на оранжевой ветке московского метро, грозит штраф, сообщается в Telegram-канале департамента столичного... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T21:05
2021-12-05T21:05
происшествия
московский метрополитен
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мужчине, забравшемуся в воскресенье на крышу вагона на оранжевой ветке московского метро, грозит штраф, сообщается в Telegram-канале департамента столичного транспорта.Движение поездов было остановлено вечером в воскресенье по направлению от станции "Октябрьская" до "Новые Черёмушки". Отмечалось, что это произошло из-за того, что человек оказался на путях – он забрался на крышу вагона. Позднее движение поездов возобновили."Мы не знаем, чем руководствовался нарушитель, но такие действия недопустимы. Большое количество людей не могли попасть в нужное место вовремя, в поезде могли быть люди, которым сложно находиться в замкнутом помещении такое длительное время. В причинах случившегося будут разбираться правоохранительные органы и суд, а нарушителю выставят штраф", - говорится в сообщении.Уточняется, что сначала в службу безопасности поступило сообщение о человеке на путях, при задержании мужчина сопротивлялся и забрался на крышу одного из вагонов. Именно это стало причиной задержки движения на час.Кроме того, в течение всего времени остановки движения пассажиры находились в поезде в тоннеле, из-за отсутствия напряжения в вагонах перестал работать свет.
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происшествия, московский метрополитен, москва, департамент транспорта г. москвы
21:05 05.12.2021
 
В Дептрансе прокомментировали инцидент на оранжевой ветке в метро Москвы

Мужчине, забравшемуся на крышу вагона московского метро, грозит штраф

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мужчине, забравшемуся в воскресенье на крышу вагона на оранжевой ветке московского метро, грозит штраф, сообщается в Telegram-канале департамента столичного транспорта.
Движение поездов было остановлено вечером в воскресенье по направлению от станции "Октябрьская" до "Новые Черёмушки". Отмечалось, что это произошло из-за того, что человек оказался на путях – он забрался на крышу вагона. Позднее движение поездов возобновили.
"Мы не знаем, чем руководствовался нарушитель, но такие действия недопустимы. Большое количество людей не могли попасть в нужное место вовремя, в поезде могли быть люди, которым сложно находиться в замкнутом помещении такое длительное время. В причинах случившегося будут разбираться правоохранительные органы и суд, а нарушителю выставят штраф", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сначала в службу безопасности поступило сообщение о человеке на путях, при задержании мужчина сопротивлялся и забрался на крышу одного из вагонов. Именно это стало причиной задержки движения на час.
Кроме того, в течение всего времени остановки движения пассажиры находились в поезде в тоннеле, из-за отсутствия напряжения в вагонах перестал работать свет.
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ПроисшествияМосковский метрополитенМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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