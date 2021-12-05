https://ria.ru/20211205/metro-1762286893.html

На оранжевой ветке московского метро человек оказался на рельсах

На оранжевой ветке московского метро человек оказался на рельсах - РИА Новости, 05.12.2021

На оранжевой ветке московского метро человек оказался на рельсах

Человек оказался на пути на участке оранжевой Калужско-Рижской линии метро Москвы, он залез на крышу вагона, движение поездов нарушено, сообщается в... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:56

2021-12-05T19:56

2021-12-05T20:06

происшествия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Человек оказался на пути на участке оранжевой Калужско-Рижской линии метро Москвы, он залез на крышу вагона, движение поездов нарушено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На центральном участке Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Состояние человека не уточняется.Как добавляет дептранс, сейчас остановлено движение поездов по направлению от станции "Октябрьская" до "Новые Черёмушки", человек, оказавшийся на путях, залез на крышу вагона.

https://ria.ru/20211205/metro-1762237697.html

москва

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происшествия, московский метрополитен, москва