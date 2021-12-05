https://ria.ru/20211205/mali-1762248224.html
В лагере миссии ООН в Мали прогремели взрывы
В лагере миссии ООН в Мали прогремели взрывы - РИА Новости, 05.12.2021
В лагере миссии ООН в Мали прогремели взрывы
Два взрыва произошли в воскресенье в лагере Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в провинции Гао на юго-востоке страны,... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T14:04
2021-12-05T14:04
2021-12-05T14:05
в мире
мали
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103904/42/1039044243_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_cec80cbe19008d2673da92df210b231c.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Два взрыва произошли в воскресенье в лагере Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в провинции Гао на юго-востоке страны, сообщает агентство Франс Пресс."По данным французской армии… было четыре удара по лагерю, и был нанесен только материальный ущерб", - пишет агентство. Отмечается, что никто не пострадал.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
https://ria.ru/20211204/mali-1762138059.html
мали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103904/42/1039044243_83:0:1918:1376_1920x0_80_0_0_ce14ac83d08b4f5676d4bf9fd9591950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, оон
14:04 05.12.2021 (обновлено: 14:05 05.12.2021)
В лагере миссии ООН в Мали прогремели взрывы
Франс Пресс: в лагере миссии ООН в Мали прогремели два взрыва