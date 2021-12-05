https://ria.ru/20211205/mali-1762248224.html

В лагере миссии ООН в Мали прогремели взрывы

В лагере миссии ООН в Мали прогремели взрывы - РИА Новости, 05.12.2021

В лагере миссии ООН в Мали прогремели взрывы

Два взрыва произошли в воскресенье в лагере Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в провинции Гао на юго-востоке страны,... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:04

2021-12-05T14:04

2021-12-05T14:05

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Два взрыва произошли в воскресенье в лагере Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в провинции Гао на юго-востоке страны, сообщает агентство Франс Пресс."По данным французской армии… было четыре удара по лагерю, и был нанесен только материальный ущерб", - пишет агентство. Отмечается, что никто не пострадал.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.

https://ria.ru/20211204/mali-1762138059.html

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