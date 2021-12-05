https://ria.ru/20211205/kurs-1762136742.html

Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на Новый год

Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на Новый год - РИА Новости, 05.12.2021

Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на Новый год

Декабрь — традиционно не лучший месяц для российской валюты, однако в этом году предпосылок для обвала рубля не наблюдается, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T03:15

2021-12-05T03:15

2021-12-05T13:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

сша

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

бкс мир инвестиций

михаил кузин

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Декабрь — традиционно не лучший месяц для российской валюты, однако в этом году предпосылок для обвала рубля не наблюдается, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям "БКС Мир инвестиций" Михаил Кузин.Граждане по привычке следят за нефтяными котировками, даже если не разбираются в рынке и не имеют брокерского счета, отметил специалист."Годами наработанная привычка связывает нефть и курс рубля к доллару США. Но одного взгляда на два графика достаточно, чтобы увидеть слом зависимости в районе 2017 года", — указал Кузин.Бюджетное правило Минфина, то есть резервная закупка валюты, не избавило экономику России от нефтяной зависимости, но избавило от нее рубль.Например, во время резкого снижения цен на сырье в 2018 году российская валюта сохраняла стабильность. При этом всегда есть вероятность непредсказуемых потрясений на рынке, считает он.В нынешних условиях, чтобы вышел неприятный сюрприз, нужно было бы ожидать потрясений на уровне пандемии и падения стоимости нефтяных фьючерсов ниже нуля, как это было в апреле 2020 года. Это крайне редкое явление, подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211203/ekonomika-1762003464.html

https://ria.ru/20211202/rubl-1761738154.html

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экономика, рубль, сша, министерство финансов рф (минфин россии), россия, бкс мир инвестиций, михаил кузин