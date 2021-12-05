https://ria.ru/20211205/kozha-1762225261.html

Дерматолог рассказал, как ухаживать за кожей зимой

Дерматолог рассказал, как ухаживать за кожей зимой - РИА Новости, 05.12.2021

Дерматолог рассказал, как ухаживать за кожей зимой

Зимой нужно особенно внимательно следить за кожей и волосами: регулярно увлажнять, отдавать предпочтение моющим средствам с глицерином и выбирать одежду из... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T08:09

2021-12-05T08:09

2021-12-05T13:35

общество

зима (время года)

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Зимой нужно особенно внимательно следить за кожей и волосами: регулярно увлажнять, отдавать предпочтение моющим средствам с глицерином и выбирать одежду из дышащих материалов, рассказали РИА Новости эксперты "Сберздоровья", мастер по волосам Елена Коростелева и дерматолог Дмитрий Злобин.Причем в зимнее время проблемам с кожным покровом особенно подвержены люди с экземой и псориазом, обратили внимание они.Кроме того, из-за отопления воздух в помещении становится сухим, что приводит к пересушиванию. Помочь волосам можно, если восполнять их гидролипидный баланс, выбирать увлажняющие, питательные средства и спрей с термальной водой, чтобы избежать электризации. Чтобы предотвратить сухость кожи, нужно находиться подальше от отопительных приборов, использовать увлажнители или поставить рядом с обогревателем емкость с водой.На состояние кожи и волос влияет и то, как их моют. Так, один из факторов сухости кожного покрова — применение слишком агрессивных очищающих средств. Эксперты советуют заменить их на более мягкие — с глицерином и диметиконом, без отдушек и красителей в составе.Процесс мытья тоже должен быть правильным: если кожа слишком сильно сохнет, нужно чередовать горячие ванны и теплый душ, но делать это не дольше пяти-десяти минут.Чтобы не переохладить кожу головы в мороз, после того, как ее помыли, выходить из дома нужно с хорошо высушенными волосами. В противном случае это может отразиться на росте волос.Неподходящая одежда и постельное белье, например, из шерсти и нейлона, могут раздражать кожу, поэтому при выраженной сухости лучше перейти на дышащие материалы, такие как хлопок. "Чтобы избежать обветривания, на улице используйте перчатки и шарфы, а также не выходите на холод с мокрой кожей. При выборе головного убора обращайте внимание на изделия из натуральных тканей — так не будет создаваться дополнительное трение о синтетику, а значит, волосы не будут электризоваться", — отметили эксперты.

https://rsport.ria.ru/20211112/kozha-1758640029.html

https://ria.ru/20211126/uvlazhnitel-1760973631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, зима (время года)