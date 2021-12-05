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Дерматолог рассказал, как ухаживать за кожей зимой
Дерматолог рассказал, как ухаживать за кожей зимой - РИА Новости, 05.12.2021
Дерматолог рассказал, как ухаживать за кожей зимой
Зимой нужно особенно внимательно следить за кожей и волосами: регулярно увлажнять, отдавать предпочтение моющим средствам с глицерином и выбирать одежду из... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T08:09
2021-12-05T13:35
общество
зима (время года)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Зимой нужно особенно внимательно следить за кожей и волосами: регулярно увлажнять, отдавать предпочтение моющим средствам с глицерином и выбирать одежду из дышащих материалов, рассказали РИА Новости эксперты "Сберздоровья", мастер по волосам Елена Коростелева и дерматолог Дмитрий Злобин.Причем в зимнее время проблемам с кожным покровом особенно подвержены люди с экземой и псориазом, обратили внимание они.Кроме того, из-за отопления воздух в помещении становится сухим, что приводит к пересушиванию. Помочь волосам можно, если восполнять их гидролипидный баланс, выбирать увлажняющие, питательные средства и спрей с термальной водой, чтобы избежать электризации. Чтобы предотвратить сухость кожи, нужно находиться подальше от отопительных приборов, использовать увлажнители или поставить рядом с обогревателем емкость с водой.На состояние кожи и волос влияет и то, как их моют. Так, один из факторов сухости кожного покрова — применение слишком агрессивных очищающих средств. Эксперты советуют заменить их на более мягкие — с глицерином и диметиконом, без отдушек и красителей в составе.Процесс мытья тоже должен быть правильным: если кожа слишком сильно сохнет, нужно чередовать горячие ванны и теплый душ, но делать это не дольше пяти-десяти минут.Чтобы не переохладить кожу головы в мороз, после того, как ее помыли, выходить из дома нужно с хорошо высушенными волосами. В противном случае это может отразиться на росте волос.Неподходящая одежда и постельное белье, например, из шерсти и нейлона, могут раздражать кожу, поэтому при выраженной сухости лучше перейти на дышащие материалы, такие как хлопок. "Чтобы избежать обветривания, на улице используйте перчатки и шарфы, а также не выходите на холод с мокрой кожей. При выборе головного убора обращайте внимание на изделия из натуральных тканей — так не будет создаваться дополнительное трение о синтетику, а значит, волосы не будут электризоваться", — отметили эксперты.
https://rsport.ria.ru/20211112/kozha-1758640029.html
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общество, зима (время года)
08:09 05.12.2021 (обновлено: 13:35 05.12.2021)
 
Дерматолог рассказал, как ухаживать за кожей зимой

Мастер по волосам и дерматолог рассказали, как ухаживать за кожей и волосами зимой

© Depositphotos / Valentyn_VolkovДевушка наносит крем на руки
Девушка наносит крем на руки - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© Depositphotos / Valentyn_Volkov
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Зимой нужно особенно внимательно следить за кожей и волосами: регулярно увлажнять, отдавать предпочтение моющим средствам с глицерином и выбирать одежду из дышащих материалов, рассказали РИА Новости эксперты "Сберздоровья", мастер по волосам Елена Коростелева и дерматолог Дмитрий Злобин.

"Пейте воду и регулярно увлажняйте кожу. Рекомендуется использовать увлажняющий крем после гигиенических процедур, а на ночь, сразу после душа или ванны, наносить на тело жирные кремы с церамидами — это поможет сохранить влагу. Старайтесь также пить достаточно воды и избегать алкоголя и курения", — посоветовали они.

Причем в зимнее время проблемам с кожным покровом особенно подвержены люди с экземой и псориазом, обратили внимание они.
Кроме того, из-за отопления воздух в помещении становится сухим, что приводит к пересушиванию. Помочь волосам можно, если восполнять их гидролипидный баланс, выбирать увлажняющие, питательные средства и спрей с термальной водой, чтобы избежать электризации. Чтобы предотвратить сухость кожи, нужно находиться подальше от отопительных приборов, использовать увлажнители или поставить рядом с обогревателем емкость с водой.
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На состояние кожи и волос влияет и то, как их моют. Так, один из факторов сухости кожного покрова — применение слишком агрессивных очищающих средств. Эксперты советуют заменить их на более мягкие — с глицерином и диметиконом, без отдушек и красителей в составе.
Процесс мытья тоже должен быть правильным: если кожа слишком сильно сохнет, нужно чередовать горячие ванны и теплый душ, но делать это не дольше пяти-десяти минут.
"Продолжительное мытье под горячей водой может полностью смыть кожное сало, которое защищает кожу от высыхания. После душа не растирайте, а промакивайте тело полотенцем. Также можно снизить частоту бритья кожи лица и тела, так как эта процедура убирает верхний слой кожного покрова", — объяснили специалисты.
Чтобы не переохладить кожу головы в мороз, после того, как ее помыли, выходить из дома нужно с хорошо высушенными волосами. В противном случае это может отразиться на росте волос.
Неподходящая одежда и постельное белье, например, из шерсти и нейлона, могут раздражать кожу, поэтому при выраженной сухости лучше перейти на дышащие материалы, такие как хлопок. "Чтобы избежать обветривания, на улице используйте перчатки и шарфы, а также не выходите на холод с мокрой кожей. При выборе головного убора обращайте внимание на изделия из натуральных тканей — так не будет создаваться дополнительное трение о синтетику, а значит, волосы не будут электризоваться", — отметили эксперты.
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