https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762242834.html
На американском круизном лайнере выявили десять случаев COVID-19
На американском круизном лайнере выявили десять случаев COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2021
На американском круизном лайнере выявили десять случаев COVID-19
Десять случаев заражения коронавирусом выявлено на круизном лайнере Norwegian Breakaway компании Norwegian Cruise Line, на борту которого находятся более 3... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T13:01
2021-12-05T13:01
2021-12-05T13:01
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Десять случаев заражения коронавирусом выявлено на круизном лайнере Norwegian Breakaway компании Norwegian Cruise Line, на борту которого находятся более 3 тысяч человек, сообщает департамент здравоохранения американского штата Луизианы."На круизном судне компании Norwegian Cruise Line, которое причалит в Новом Орлеане в эти выходные, выявили 10 случаев COVID-19 среди членов экипажа и пассажиров", - говорится в сообщении департамента здравоохранения в Twitter.Как сообщается, лайнер отправился из Нового Орлеана 28 ноября и во время плавания делал остановки в Белизе, Гондурасе и Мексике. На борту находятся более 3,2 тысячи человек. Всех их проверят на наличие инфицирования перед высадкой на берег. Те, у кого тест окажется положительным, либо отправятся к месту проживания на личном автомобиле, либо пройдут самоизоляцию в предоставленных им местах.
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в мире, новый орлеан, мексика, белиз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
На американском круизном лайнере выявили десять случаев COVID-19
На американском круизном лайнере Norwegian Breakaway выявили десять случаев COVID-19