https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762237549.html
В Москве за сутки госпитализировали 842 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 842 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 842 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 842 человека с COVID-19, на ИВЛ находится 561 человек, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T11:47
2021-12-05T11:47
2021-12-05T11:47
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 842 человека с COVID-19, на ИВЛ находится 561 человек, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлен 3301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 842 человека. На ИВЛ находится 561 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что помимо этого, в городе выздоровели ещё 3184 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 790 218. В столице скончались 92 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 842 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 842 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 561 пациент