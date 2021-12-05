https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762237549.html

В Москве за сутки госпитализировали 842 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 842 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2021

В Москве за сутки госпитализировали 842 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 842 человека с COVID-19, на ИВЛ находится 561 человек, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:47

2021-12-05T11:47

2021-12-05T11:47

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761032104_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_eb7cfcd429e3aad5b56c88f4ab03aff8.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 842 человека с COVID-19, на ИВЛ находится 561 человек, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлен 3301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 842 человека. На ИВЛ находится 561 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что помимо этого, в городе выздоровели ещё 3184 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 790 218. В столице скончались 92 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762236668.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии