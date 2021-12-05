https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762236509.html
В России за сутки выписали 30 593 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 30 593 человека после COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2021
В России за сутки выписали 30 593 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 30 593 человека после COVID-19, за все время - 8 502 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T11:34
2021-12-05T11:34
2021-12-05T11:34
распространение коронавируса
общество
челябинская область
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 30 593 человека после COVID-19, за все время - 8 502 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 30 593 человека ... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 8 502 406" - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 3184 человека, Подмосковье - 1937, Челябинской области - 1312.
https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762134296.html
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общество, челябинская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19
В России за сутки выписали 30 593 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 30 593 человека после коронавируса