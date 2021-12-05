https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762236509.html

В России за сутки выписали 30 593 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 30 593 человека после COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2021

В России за сутки выписали 30 593 человека после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 30 593 человека после COVID-19, за все время - 8 502 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:34

2021-12-05T11:34

2021-12-05T11:34

распространение коронавируса

общество

челябинская область

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034143_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_b41b1fc6964dc6669dfe8a3642fd39ff.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 30 593 человека после COVID-19, за все время - 8 502 406, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 30 593 человека ... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 8 502 406" - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 3184 человека, Подмосковье - 1937, Челябинской области - 1312.

https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762134296.html

челябинская область

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, челябинская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19