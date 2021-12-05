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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762236050.html
В России выявили 32 602 новых случая COVID-19 за сутки
В России выявили 32 602 новых случая COVID-19 за сутки - РИА Новости, 05.12.2021
В России выявили 32 602 новых случая COVID-19 за сутки
В России снова выявили менее 33 тысяч случаев COVID-19 за сутки: показатель находится ниже этой отметки третий раз подряд. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T11:32
2021-12-05T13:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России снова выявили менее 33 тысяч случаев COVID-19 за сутки: показатель находится ниже этой отметки третий раз подряд."За последние сутки в России подтвержденных случаев &lt;...&gt; (COVID-19) — 32 602 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2285 (7,0%) без клинических проявлений", — уточнил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Накануне зафиксировали 32 974 заболевших, темп прироста сократился с 0,34 до 0,33%. Максимум зарегистрирован 6 ноября — 41 335 случаев.Умерли 1206 человек (днем ранее было 1215), выписались после лечения — 30 593.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3301 (днем ранее было 3356), Санкт-Петербурге — 2420, Подмосковье — 2096, Самарской области — 878, Краснодарском крае — 814, Красноярском — 756, Воронежской области — 735, Пермском крае — 693, Свердловской области — 687, Нижегородской — 663.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один заболевший, в Ненецком автономном округе их 11, а в Калмыкии — 23.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 801 613 человек, из них 281 278 скончались, 8 502 406 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 263 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.По последним данным, первую прививку сделали почти 70 миллионов россиян, полный курс вакцинации прошли 60,7 миллиона.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 05.12.2021 (обновлено: 13:09 05.12.2021)
 
В России выявили 32 602 новых случая COVID-19 за сутки

В России выявили 32 602 новых случая заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России снова выявили менее 33 тысяч случаев COVID-19 за сутки: показатель находится ниже этой отметки третий раз подряд.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> (COVID-19) — 32 602 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2285 (7,0%) без клинических проявлений", — уточнил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Накануне зафиксировали 32 974 заболевших, темп прироста сократился с 0,34 до 0,33%. Максимум зарегистрирован 6 ноября — 41 335 случаев.
Умерли 1206 человек (днем ранее было 1215), выписались после лечения — 30 593.
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3301 (днем ранее было 3356), Санкт-Петербурге — 2420, Подмосковье — 2096, Самарской области — 878, Краснодарском крае — 814, Красноярском — 756, Воронежской области — 735, Пермском крае — 693, Свердловской области — 687, Нижегородской — 663.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один заболевший, в Ненецком автономном округе их 11, а в Калмыкии — 23.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 801 613 человек, из них 281 278 скончались, 8 502 406 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 263 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
По последним данным, первую прививку сделали почти 70 миллионов россиян, полный курс вакцинации прошли 60,7 миллиона.
 
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