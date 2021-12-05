11:32 05.12.2021 (обновлено: 13:09 05.12.2021)
В России выявили 32 602 новых случая COVID-19 за сутки
В России выявили 32 602 новых случая заражения коронавирусом за сутки
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России снова выявили менее 33 тысяч случаев COVID-19 за сутки: показатель находится ниже этой отметки третий раз подряд.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> (COVID-19) — 32 602 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2285 (7,0%) без клинических проявлений", — уточнил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Накануне зафиксировали 32 974 заболевших, темп прироста сократился с 0,34 до 0,33%. Максимум зарегистрирован 6 ноября — 41 335 случаев.
Умерли 1206 человек (днем ранее было 1215), выписались после лечения — 30 593.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3301 (днем ранее было 3356), Санкт-Петербурге — 2420, Подмосковье — 2096, Самарской области — 878, Краснодарском крае — 814, Красноярском — 756, Воронежской области — 735, Пермском крае — 693, Свердловской области — 687, Нижегородской — 663.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — один заболевший, в Ненецком автономном округе их 11, а в Калмыкии — 23.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 801 613 человек, из них 281 278 скончались, 8 502 406 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 263 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
По последним данным, первую прививку сделали почти 70 миллионов россиян, полный курс вакцинации прошли 60,7 миллиона.