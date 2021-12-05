https://ria.ru/20211205/khram-1761977405.html

Храм Христа Спасителя в Москве

Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 05.12.2021

Храм Христа Спасителя в Москве

Кафедральный собор Московской епархии и всей Русской Православной Церкви – Храм Христа Спасителя в Москве был построен как храм-памятник, посвященный... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T02:20

2021-12-05T02:20

2021-12-05T02:20

справки

москва

храм христа спасителя

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Кафедральный собор Московской епархии и всей Русской Православной Церкви – Храм Христа Спасителя в Москве был построен как храм-памятник, посвященный Отечественной войне 1812 года. Идея возведения храма в честь победы России над армией Наполеона принадлежала генералу армии Михаилу Кикину и была передана российскому императору Александру I.6 января 1813 года (25 декабря 1812 года по старому стилю) император Александр I подписал манифест о сооружении величественного собора в Москве по примеру обетных (мемориальных) храмов. Торжественная закладка Храма Христа Спасителя состоялась 24 (12 по старому стилю) октября 1817 года на Воробьевых горах, но проект не был осуществлен, так как возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы, имеющей подземные ручьи. После смерти Александра I в 1825 году новый император Николай I приказал приостановить все работы, в 1826 году строительство было прекращено.22 (10 по старому стилю) апреля 1832 года император Николай I утвердил новый проект Храма, составленный архитектором Константином Тоном. Император лично избрал место для сооружения Храма Христа Спасителя – на берегу реки Москвы, неподалеку от Кремля, и в 1837 году учредил особую Комиссию по построению нового Храма. Алексеевский женский монастырь и церковь Всех святых, находившиеся на месте, где предполагалось построить Храм Христа Спасителя, были разобраны, монастырь переведен в Красное село (ныне Сокольники).22 (10 по старому стилю) сентября 1839 года состоялась торжественная закладка нового храма. В плане храм имел форму равноконечного креста. Основой его стиля был выбран византийский. Высота храма от основания до креста составляла 103,5 метра (высота креста – 8,5 метров). Стены, толщина которых достигала 3,2 метра, были выложены из кирпича и частично белого камня. Облицовка была выполнена из итальянского мрамора разных сортов.В двойных стенах были проложены коридоры, ведущие, как в древних соборах, вокруг всего здания. В этих коридорах разместили 177 мраморных мемориальных плит с описаниями событий войны 1812 года и русских походов 1813-1814 годов в хронологическом порядке.Основой стиля храма был выбран византийский. Фасады храма со всех четырех сторон были одинаковы по форме и украшены барельефами, изображающими картины Священного Писания. Скульптуры для барельефов были выполнены скульпторами Петром Клодтом, Александром Логановским и Николаем Рамазановым.Огромный центральный купол был поставлен на высокий световой барабан с зеркальными стеклами, опирающийся на восьмигранник. Широко разнесенные малые четыре главы венчали четыре четырехугольные колокольни. Для позолоты глав, крестов и балюстрад крыши потребовалось 422,2 кг золота, а меди ушло 176 тонн. На колокольнях висело 14 колоколов, самый большой из которых весил 27 тонн.Не менее богатой была отделка внутреннего убранства храма. Нижняя часть стен была украшена мрамором и мозаиками. Росписи для храма были выполнены знаменитыми художниками: Василием Верещагиным, Василием Суриковым, Федором Бруни, Платоном Тюриным, Григорием Седовым, Иваном Крамским, Генрихом Семирадским и др. В декоре внутреннего убранства храма большое место занимала бронза с позолотой: из нее были сделаны перила хоров, огромная люстра-паникадило, подсвечники, кресты в алтарях, обрамления для икон. Главный иконостас был сделан в форме восьмигранной часовни из белого мрамора, увенчанной бронзовым шатром с позолотой.Храм Христа Спасителя строился почти 44 года. Торжественное открытие храма состоялось 7 июня (26 мая по старому стилю) 1883 года, в праздник Вознесения Господня и в дни празднования восшествия на российский престол императора Александра III.В соборе отмечались дни коронации императоров, проходили торжества с участием императорской семьи. В 1901 году в храме был учрежден хор (52 человека), среди его регентов – композиторы Александр Архангельский и Павел Чесноков.В августе 1917 года в Храме Христа Спасителя состоялось открытие Поместного собора, восстановившего Патриаршество. На нем патриархом Московским был избран Тихон (Белавин), ныне причисленный Русской православной церковью к лику святых.В начале 1918 года в связи с начавшимися гонениями на церковь и изданием Декрета Советской власти "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" Храм полностью лишился помощи от органов власти. Тогда по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Тихона было создано "Братство Храма Христа Спасителя", фактически содержавшее храм. В 1922 году храм был передан обновленцам (обновленчество – раскольническое движение 1920-1940-х годов в Русской православной церкви, инициированное советской властью).По решению советского правительства 5 декабря 1931 года храм был взорван. На месте храма предполагалось построить грандиозное сооружение социалистической эпохи – Дворец Советов. Великая Отечественная война (1941-1945) не позволила осуществить эти планы. После войны фундамент недостроенного здания использовали для устройства открытого плавательного бассейна "Москва" (1960-1994). В феврале 1990 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о возрождении Храма Христа Спасителя.16 июля 1992 года президент России Борис Ельцин подписал Указ "О создании фонда возрождения Москвы", где в перечне объектов, строительство и реконструкция которых обеспечивается в первоочередном порядке, на первом месте значился Храм Христа Спасителя.В мае 1994 года правительство Москвы по согласованию с Московской Патриархией приняло постановление о начале восстановления Храма Христа Спасителя.7 января 1995 года в праздник Рождества Христова патриарх Московский и всея Руси Алексий II в присутствии председателя правительства РФ Виктора Черномырдина и мэра Москвы Юрия Лужкова совершил чин закладки храма.Храм был построен за неполные шесть лет. Первые строительные работы начались в сентябре 1994 года. На Пасху 1996 года под сводами храма была совершена первая Пасхальная вечерня. В 2000 году все внутренние и внешние отделочные работы были завершены. 19 августа 2000 года в день Преображения Господня патриарх Алексий II совершил Великое освящение Храма Христа Спасителя.Архитектурный замысел комплекса Храма Христа Спасителя был разработан управлением Моспроект-2 совместно с Московской патриархией. Руководитель проекта и главный архитектор – академик Михаил Посохин. Работы по воссозданию художественного убранства исполнены Российской академией художеств во главе с ее президентом Зурабом Церетели, в росписи участвовали 23 артели художников. Воссоздание скульптурного убранства фасадов храма осуществлено под руководством академика Юрия Орехова при содействии фонда "Скульптор". Колокола были отлиты на Заводе имени И.А. Лихачева (АМО ЗИЛ).Воссозданный храм воспроизведен максимально близко к оригиналу. Во время проектных и строительных работ использовалась информация XIX века, включая эскизы и чертежи. Современный храм отличается стилобатной частью (цокольный этаж), возведенной на месте существовавшего холма-основания. В этом сооружении высотой 17 метров находится церковь Преображения Господня, зал Церковных Соборов, зал совещаний Священного синода, трапезные палаты, а также технические и служебные помещения. В колоннах Храма и в стилобатной части установлены лифты.Стены и несущие конструкции храма изготовлены из железобетона с последующей облицовкой кирпичом. Для наружной отделки использовался мрамор месторождения Коелга (Челябинская область), цоколь и лестницы из красного гранита Балморалского месторождения (Финляндия).Храм Христа Спасителя – самый большой собор Русской православной церкви, он вмещает до 10 тысяч человек. Общая высота здания – 103 метра, внутреннего пространства – 79 метров, толщина стен до 3,2 метра. Площадь росписи храма составляет более 22 тысяч квадратных метров.Храм имеет три престола – главный, освященный в честь Рождества Христова и два боковых на хорах – во имя Николая Чудотворца (южный) и Святого Князя Александра Невского (северный).В числе главных святынь храма – частица ризы Иисуса Христа и Гвоздь Креста Господня, частица ризы Пресвятой Богородицы, святые мощи митрополита Московского Филарета (Дроздова), глава святителя Иоанна Златоуста, частицы святых мощей апостола Андрея Первозванного, митрополитов Московских Петра и Ионы, князей Александра Невского и Михаила Тверского, преподобной Марии Египетской. В храме находятся чудотворные образы Владимирской Божией Матери и Смоленской-Устюженской Божией Матери.Храм Христа Спасителя является Кафедральным собором Русской православной церкви. Настоятель храма – патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ключарь – протоиерей Михаил Рязанцев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, москва, храм христа спасителя