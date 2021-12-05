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Папа Римский прибыл на греческий остров Лесбос
Папа Римский прибыл на греческий остров Лесбос - РИА Новости, 05.12.2021
Папа Римский прибыл на греческий остров Лесбос
Папа Римский Франциск в воскресенье прибыл на остров Лесбос, где вместе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу посетит лагерь беженцев. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T12:11
2021-12-05T12:11
в мире
ватикан
европа
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
ближний восток
папа римский
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АФИНЫ, 5 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в воскресенье прибыл на остров Лесбос, где вместе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу посетит лагерь беженцев.Самолет понтифика приземлился в аэропорту Митилини, предстоятеля Римско-католической церкви встретили президент Греции и митрополит Митилин Иаков. Прямую трансляцию с острова ведет греческое общественное телевидение ERT.Папа Франциск уже посещал Лесбос - в апреле 2016 года с однодневным визитом. Там он встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом.Папа Франциск тогда назвал массовую миграцию в Европу "самой большой катастрофой после Второй мировой войны". Во время визита в лагерь Мория папа предложил убежище в Ватикане 12 беженцам из стран Африки и Ближнего Востока и, возвращаясь с острова в Рим, он взял их с собой на борт самолета.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/vatikan-1762237381.html
https://ria.ru/20211203/papa-1762058415.html
ватикан
европа
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в мире, ватикан, европа, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, ближний восток, папа римский
12:11 05.12.2021
 
Папа Римский прибыл на греческий остров Лесбос

Папа Римский Франциск прибыл на греческий остров Лесбос, где посетит лагерь беженцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в воскресенье прибыл на остров Лесбос, где вместе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу посетит лагерь беженцев.
Самолет понтифика приземлился в аэропорту Митилини, предстоятеля Римско-католической церкви встретили президент Греции и митрополит Митилин Иаков. Прямую трансляцию с острова ведет греческое общественное телевидение ERT.
Папа римский Франциск в базилике Санта - Мария - ин - Арачели в Риме - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
11:57В мире
Папа Римский Франциск извинился перед православными
Папа Франциск уже посещал Лесбос - в апреле 2016 года с однодневным визитом. Там он встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом.
Папа Франциск тогда назвал массовую миграцию в Европу "самой большой катастрофой после Второй мировой войны". Во время визита в лагерь Мория папа предложил убежище в Ватикане 12 беженцам из стран Африки и Ближнего Востока и, возвращаясь с острова в Рим, он взял их с собой на борт самолета.
Визит папы Римского Франциска в Латвию - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 16:42Религия
Президент Кипра: Папа Римский заберет с собой 50 мигрантов
 
В миреВатиканЕвропаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковьБлижний ВостокПапа Римский
 
 
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