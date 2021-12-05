https://ria.ru/20211205/katolichestvo-1762238547.html
Папа Римский прибыл на греческий остров Лесбос
Папа Римский прибыл на греческий остров Лесбос - РИА Новости, 05.12.2021
Папа Римский прибыл на греческий остров Лесбос
Папа Римский Франциск в воскресенье прибыл на остров Лесбос, где вместе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу посетит лагерь беженцев. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T12:11
2021-12-05T12:11
2021-12-05T12:11
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франциск (хорхе марио бергольо)
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ближний восток
папа римский
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АФИНЫ, 5 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в воскресенье прибыл на остров Лесбос, где вместе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу посетит лагерь беженцев.Самолет понтифика приземлился в аэропорту Митилини, предстоятеля Римско-католической церкви встретили президент Греции и митрополит Митилин Иаков. Прямую трансляцию с острова ведет греческое общественное телевидение ERT.Папа Франциск уже посещал Лесбос - в апреле 2016 года с однодневным визитом. Там он встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом.Папа Франциск тогда назвал массовую миграцию в Европу "самой большой катастрофой после Второй мировой войны". Во время визита в лагерь Мория папа предложил убежище в Ватикане 12 беженцам из стран Африки и Ближнего Востока и, возвращаясь с острова в Рим, он взял их с собой на борт самолета.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/vatikan-1762237381.html
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в мире, ватикан, европа, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, ближний восток, папа римский
Папа Римский прибыл на греческий остров Лесбос
Папа Римский Франциск прибыл на греческий остров Лесбос, где посетит лагерь беженцев