https://ria.ru/20211205/katolichestvo-1762238547.html

Папа Римский прибыл на греческий остров Лесбос

Папа Римский прибыл на греческий остров Лесбос - РИА Новости, 05.12.2021

Папа Римский прибыл на греческий остров Лесбос

Папа Римский Франциск в воскресенье прибыл на остров Лесбос, где вместе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу посетит лагерь беженцев. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T12:11

2021-12-05T12:11

2021-12-05T12:11

в мире

ватикан

европа

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

ближний восток

папа римский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/52/1531345298_0:0:1978:1113_1920x0_80_0_0_761d4650552842fd0327162df8c9929b.jpg

АФИНЫ, 5 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в воскресенье прибыл на остров Лесбос, где вместе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу посетит лагерь беженцев.Самолет понтифика приземлился в аэропорту Митилини, предстоятеля Римско-католической церкви встретили президент Греции и митрополит Митилин Иаков. Прямую трансляцию с острова ведет греческое общественное телевидение ERT.Папа Франциск уже посещал Лесбос - в апреле 2016 года с однодневным визитом. Там он встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом.Папа Франциск тогда назвал массовую миграцию в Европу "самой большой катастрофой после Второй мировой войны". Во время визита в лагерь Мория папа предложил убежище в Ватикане 12 беженцам из стран Африки и Ближнего Востока и, возвращаясь с острова в Рим, он взял их с собой на борт самолета.

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/vatikan-1762237381.html

https://ria.ru/20211203/papa-1762058415.html

ватикан

европа

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ватикан, европа, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, ближний восток, папа римский