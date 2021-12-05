https://ria.ru/20211205/kandidat-1762302879.html

Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ

Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.12.2021

Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ

Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции крайне правых взглядов Эрика Земмура перед началом митинга, нападавшего задержали, передает телеканал... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T23:33

2021-12-05T23:33

2021-12-05T23:47

в мире

франция

эрик земмур

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ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции крайне правых взглядов Эрика Земмура перед началом митинга, нападавшего задержали, передает телеканал BFMTV.В воскресенье Земмур выступал с речью на предвыборном митинге. По данным канала, до начала выступления кандидат проходил по залу к трибуне, как вдруг на него прыгнул человек. Он обхватил руками шею и голову Земмура.Мужчину тут же задержала служба безопасности кандидата. По данным источника BFMTV, задержанный известен полиции. Сейчас он находится под стражей за совершение "умышленного насилия".Причины его поступка неизвестны, равно как нельзя сказать, действительно ли он хотел "атаковать Эрика Земмура", пишет канал.Ранее BFMTV сообщал о конфликте между сторонниками Земмура и членами ассоциации SOS Racisme в ходе митинга. По данным телеканала, 12 человек, принадлежащих к SOS Racisme, встали и начали скандировать "Нет расизму!", что спровоцировало драку.Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Он известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, выступает за ремиграцию — принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения. Так, журналист призывал к изгнанию из страны двух миллионов иностранцев, в том числе студентов с Африканского континента.Земмур также считает, что надо отменить право получения французского гражданства по рождению на территории страны. По его убеждению, живущие во Франции мигранты должны давать детям французские имена, потому что "называть своего ребенка Мухаммедом равносильно колонизации Франции".Журналиста дважды признавали виновным в разжигании расовой и межрелигиозной розни.

https://ria.ru/20211205/zemmur-1762294199.html

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в мире, франция, эрик земмур