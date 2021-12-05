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Австрийский бизнес инвестировал в экономику Москвы 3,4 миллиарда долларов
Австрийский бизнес инвестировал в экономику Москвы 3,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 05.12.2021
Австрийский бизнес инвестировал в экономику Москвы 3,4 миллиарда долларов
Австрийский бизнес инвестировал в экономику Москвы 3,4 миллиарда долларов, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T10:00
2021-12-05T10:00
экономика
европа
москва
владимир ефимов (политик)
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Австрийский бизнес инвестировал в экономику Москвы 3,4 миллиарда долларов, сообщается на сайте мэра Москвы."Москва сохраняет позиции инвестиционно привлекательного мегаполиса. Одним из крупных зарубежных инвесторов российской столицы остается австрийский бизнес - по данным Центробанка, на 1 апреля 2021 года на долю австрийских компаний приходилось около 1,4 процента от совокупного объема накопленных прямых иностранных инвестиций в Москву, или 3,4 миллиарда долларов. За год их объем увеличился более чем на 200 миллионов долларов", - приводят на сайте слова заместителя Собянина по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.Добавляется, что с января по сентябрь 2021 года экспорт Москвы в Австрию превысил 1,8 миллиарда долларов. Импорт из Австрии в столицу России за первые девять месяцев 2021 года составил более 935 миллиона долларов, превысив прошлогодние показатели на 19,4%.Отмечается, что крупный строительный концерн Европы и фармацевтический холдинг имеют свои представительства в Москве. В столице открыта штаб-квартира дочерней компании австрийской банковской группы. Также в городе работают австрийские торговые компании, поставщики интеллектуальных транспортных систем и медицинских изделий.Уточняется, что зарубежные компании могут получать налоговые льготы и финансовую поддержку.По данным на портале мэра, благодаря взаимодействию с бизнесом за первые шесть месяцев 2021 года инвестиции в экономику столицы составили 1,4 триллиона рублей. Добавляется, что на сегодняшний день на Москву приходится около 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины иностранных инвестиций.
https://ria.ru/20211129/investitsii-1761216851.html
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экономика, европа, москва, владимир ефимов (политик), россия
10:00 05.12.2021
 
Австрийский бизнес инвестировал в экономику Москвы 3,4 миллиарда долларов

Австрийский бизнес инвестировал в экономику Москвы 3,4 миллиарда долларов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на башни московского Кремля и здание МИД
Вид на башни московского Кремля и здание МИД - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Австрийский бизнес инвестировал в экономику Москвы 3,4 миллиарда долларов, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Москва сохраняет позиции инвестиционно привлекательного мегаполиса. Одним из крупных зарубежных инвесторов российской столицы остается австрийский бизнес - по данным Центробанка, на 1 апреля 2021 года на долю австрийских компаний приходилось около 1,4 процента от совокупного объема накопленных прямых иностранных инвестиций в Москву, или 3,4 миллиарда долларов. За год их объем увеличился более чем на 200 миллионов долларов", - приводят на сайте слова заместителя Собянина по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.
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Добавляется, что с января по сентябрь 2021 года экспорт Москвы в Австрию превысил 1,8 миллиарда долларов. Импорт из Австрии в столицу России за первые девять месяцев 2021 года составил более 935 миллиона долларов, превысив прошлогодние показатели на 19,4%.
Отмечается, что крупный строительный концерн Европы и фармацевтический холдинг имеют свои представительства в Москве. В столице открыта штаб-квартира дочерней компании австрийской банковской группы. Также в городе работают австрийские торговые компании, поставщики интеллектуальных транспортных систем и медицинских изделий.
Уточняется, что зарубежные компании могут получать налоговые льготы и финансовую поддержку.
По данным на портале мэра, благодаря взаимодействию с бизнесом за первые шесть месяцев 2021 года инвестиции в экономику столицы составили 1,4 триллиона рублей. Добавляется, что на сегодняшний день на Москву приходится около 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины иностранных инвестиций.
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