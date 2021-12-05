https://ria.ru/20211205/indiya-1762230462.html

Визит президента России в Индию будет успешным, уверен политолог

Визит президента России в Индию будет успешным, уверен политолог - РИА Новости, 05.12.2021

Визит президента России в Индию будет успешным, уверен политолог

Визит президент России Владимира Путина будет успешным и приведет к подписанию ряда важных соглашений, считает индийский политолог, почетный член... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T10:06

2021-12-05T10:06

2021-12-05T10:06

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индия

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости. Визит президент России Владимира Путина будет успешным и приведет к подписанию ряда важных соглашений, считает индийский политолог, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.Президент России посетит Индию 6 декабря. Это будет его первая личная встреча с премьер-министром Нарендрой Моди после беседы на полях саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года. Как рассказал журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, по итогам саммита планируется подписать порядка десяти двухсторонних соглашений."Я ожидаю, что визит будет успешный. Подпишут довольно важные соглашения в разных сферах и обговорят острые вопросы двусторонних отношений, которые волнуют обе страны, и всплески, которые происходят в мире в данный момент. Визит приведет к какой-то стабилизации в наших отношениях, потому что это все имеет влияние на наши отношения тоже", - сказал Унникришнан РИА Новости.Он отметил, что Индия разделяет с Россией понимание многополярного мира и нежелание видеть страны-гегемоны в мировом пространстве.Он отметил, что в то же время Индия будет продолжать вести независимую политику. "Тут двух ответов не может быть. До сих пор Индия решала все эти вопросы независимо", - заявил он.По словам эксперта, Индия всегда принимала решения, отвечавшие индийским национальным интересам. "И эта политика будет продолжаться", - сказал политолог.При этом, по его мнению, Индия и Россия продолжат выстраивать двусторонние отношения, понимая их важность."Я бы сказал, что отношения с Россией не могут быть теми, которые когда-то существовали между Индией и Советским Союзом, потому что Россия - это не Советский Союз и Индия - это не та Индия, которая существовала в 80-х-90-х годах. Но в этом новом мире обе страны приспосабливаются и понимают важность стратегических отношений между нами и продолжают двигаться в направлении стабилизации наших отношений, чтобы попробовать как можно максимально их изолировать от тех всплесков, которые есть в международных отношениях в данный момент", - сказал он.

https://ria.ru/20211203/ushakov-1762044899.html

https://ria.ru/20211202/putin-1761852058.html

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в мире, индия, владимир путин, юрий ушаков, нарендра моди, россия