https://ria.ru/20211205/indiya-1762230462.html
Визит президента России в Индию будет успешным, уверен политолог
Визит президента России в Индию будет успешным, уверен политолог - РИА Новости, 05.12.2021
Визит президента России в Индию будет успешным, уверен политолог
Визит президент России Владимира Путина будет успешным и приведет к подписанию ряда важных соглашений, считает индийский политолог, почетный член... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T10:06
2021-12-05T10:06
2021-12-05T10:06
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости. Визит президент России Владимира Путина будет успешным и приведет к подписанию ряда важных соглашений, считает индийский политолог, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.Президент России посетит Индию 6 декабря. Это будет его первая личная встреча с премьер-министром Нарендрой Моди после беседы на полях саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года. Как рассказал журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, по итогам саммита планируется подписать порядка десяти двухсторонних соглашений."Я ожидаю, что визит будет успешный. Подпишут довольно важные соглашения в разных сферах и обговорят острые вопросы двусторонних отношений, которые волнуют обе страны, и всплески, которые происходят в мире в данный момент. Визит приведет к какой-то стабилизации в наших отношениях, потому что это все имеет влияние на наши отношения тоже", - сказал Унникришнан РИА Новости.Он отметил, что Индия разделяет с Россией понимание многополярного мира и нежелание видеть страны-гегемоны в мировом пространстве.Он отметил, что в то же время Индия будет продолжать вести независимую политику. "Тут двух ответов не может быть. До сих пор Индия решала все эти вопросы независимо", - заявил он.По словам эксперта, Индия всегда принимала решения, отвечавшие индийским национальным интересам. "И эта политика будет продолжаться", - сказал политолог.При этом, по его мнению, Индия и Россия продолжат выстраивать двусторонние отношения, понимая их важность."Я бы сказал, что отношения с Россией не могут быть теми, которые когда-то существовали между Индией и Советским Союзом, потому что Россия - это не Советский Союз и Индия - это не та Индия, которая существовала в 80-х-90-х годах. Но в этом новом мире обе страны приспосабливаются и понимают важность стратегических отношений между нами и продолжают двигаться в направлении стабилизации наших отношений, чтобы попробовать как можно максимально их изолировать от тех всплесков, которые есть в международных отношениях в данный момент", - сказал он.
https://ria.ru/20211203/ushakov-1762044899.html
https://ria.ru/20211202/putin-1761852058.html
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в мире, индия, владимир путин, юрий ушаков, нарендра моди, россия
Визит президента России в Индию будет успешным, уверен политолог
Политолог Нандан Унникришнан заявил, что визит президента Путина в Индию будет успешным
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости.
Визит президент России Владимира Путина
будет успешным и приведет к подписанию ряда важных соглашений, считает индийский политолог, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.
Президент России посетит Индию 6 декабря. Это будет его первая личная встреча с премьер-министром Нарендрой Моди
после беседы на полях саммита БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года. Как рассказал журналистам помощник Путина Юрий Ушаков
, по итогам саммита планируется подписать порядка десяти двухсторонних соглашений.
"Я ожидаю, что визит будет успешный. Подпишут довольно важные соглашения в разных сферах и обговорят острые вопросы двусторонних отношений, которые волнуют обе страны, и всплески, которые происходят в мире в данный момент. Визит приведет к какой-то стабилизации в наших отношениях, потому что это все имеет влияние на наши отношения тоже", - сказал Унникришнан РИА Новости.
Он отметил, что Индия
разделяет с Россией
понимание многополярного мира и нежелание видеть страны-гегемоны в мировом пространстве.
"Мы разделяем с Россией понимание о том, чтобы был многополярный, или, как говорят в России, полицентрический мир. Во-вторых, мы не хотели бы видеть какую-либо страну, которая стала бы гегемоном в любой части, в особенности в Евразии или в Индийском и Тихом океане. В-третьих, мы понимаем, что для многополярности наша связка очень важна, потому что мы играем стабилизирующую роль друг для друга и даем друг другу стратегическое пространство, чтобы мы могли "играть" на этом поле многополярности", - сказал Унникришнан.
Он отметил, что в то же время Индия будет продолжать вести независимую политику. "Тут двух ответов не может быть. До сих пор Индия решала все эти вопросы независимо", - заявил он.
По словам эксперта, Индия всегда принимала решения, отвечавшие индийским национальным интересам. "И эта политика будет продолжаться", - сказал политолог.
При этом, по его мнению, Индия и Россия продолжат выстраивать двусторонние отношения, понимая их важность.
"Я бы сказал, что отношения с Россией не могут быть теми, которые когда-то существовали между Индией и Советским Союзом, потому что Россия - это не Советский Союз и Индия - это не та Индия, которая существовала в 80-х-90-х годах. Но в этом новом мире обе страны приспосабливаются и понимают важность стратегических отношений между нами и продолжают двигаться в направлении стабилизации наших отношений, чтобы попробовать как можно максимально их изолировать от тех всплесков, которые есть в международных отношениях в данный момент", - сказал он.