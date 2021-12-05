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Стало известно, что ждет в любви каждый знак зодиака в декабре

Стало известно, что ждет в любви каждый знак зодиака в декабре - РИА Новости, 05.12.2021

Стало известно, что ждет в любви каждый знак зодиака в декабре

Астролог и таролог из издания Times Of India Дживика Шарма рассказала, какой будет личная жизнь в декабре у каждого знака зодиака и к каким сюрпризам нужно быть РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T08:01

2021-12-05T08:01

2021-12-05T08:01

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Астролог и таролог из издания Times Of India Дживика Шарма рассказала, какой будет личная жизнь в декабре у каждого знака зодиака и к каким сюрпризам нужно быть готовыми. Овнам любовные дела могут доставить много беспокойств в этом месяце. Возможны ссоры с партнером или человеком, который нравится. "Если вы не будете осторожны и спокойны, то позже пожалеете об этом", — предупреждает астролог. Тельцы в этом месяце будут многое скрывать от партнера. Секреты могут быть связаны с работой, финансами или эмоциями. "В будущем это может дорого стоить, потому что ваш любимый человек будет чувствовать, что вы ему не доверяете", — отмечает Дживика Шарма. Не повезет в любовных делах и Близнецам. По словам эксперта, представители этого знака, скорее всего, столкнутся с некоторыми препятствиями, которые нанесут огромный урон их личной жизни.Раки наконец-то решат поднять свои отношения на новый уровень. "Несмотря на то, что в прошлом вы редко чувствовали необходимость в этом, теперь поймете, что пора сделать следующий шаг", — утверждает Шарма. Львам декабрь принесет много стресса и напряжения в личных делах. Не исключены ссоры с партнером, которые могут испортить отношения. "Вам нужно быть осторожным в таких ситуациях", — советует астролог. Дев в последнем месяце 2021 года в личных делах ждет некоторый рост. Дживика Шарма говорит, что представители этого знака смогут эмоционально вложиться в свои отношения. "И это обязательно оценят по достоинству", — уверена она. Весы в этом месяце заметят изменения в личной жизни. Но, к сожалению, они будут не к лучшему. Скорпионы в декабре совершат очень важное действие. "Вы наконец-то наберетесь смелости сказать о своих чувствах или предложить второй половине брак", — уверена астролог. Женатые или уже состоящие в отношениях Стрельцы проведут много времени со своим партнером и, возможно, даже спланируют совместный отпуск. Увы, об одиночках астролог не упомянула. Козероги, которые ранее приняли некоторые решение в вопросах личной жизни, в декабре получат результат. Но не в свою пользу. "Могут быть ссоры или даже расставание из-за тех решений", — говорит Дживика Шарма. А вот у Водолеев в личной жизни все сложится. "У вас будет много поводов для того, чтобы провести время со второй половиной. Тот, кто одинок, может начать отношения или вывести их на другой уровень", — отмечает астролог. В течение этого месяца в жизни Рыб появится немало людей, которые будут пытаться повлиять на них. "Вам нужно быть осторожными. Если вы поддадитесь на манипуляции и провокации, то это может сильно сказать на вашей личной жизни", — предостерегает Дживика Шарма.

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новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп, отношения, новый год