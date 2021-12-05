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В МИД ЛНР заявили о войне Киева с детьми Донбасса

В МИД ЛНР заявили о войне Киева с детьми Донбасса - РИА Новости, 05.12.2021

В МИД ЛНР заявили о войне Киева с детьми Донбасса

Киев, который выразил протест после победы девочки из самопровозглашенной Луганской народной республики на конкурсе рисунка в Сербии, "продолжает воевать с... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T14:23

2021-12-05T14:23

2021-12-05T14:23

в мире

сербия

юнисеф

дунья миятович

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ЛУГАНСК, 5 дек – РИА Новости. Киев, который выразил протест после победы девочки из самопровозглашенной Луганской народной республики на конкурсе рисунка в Сербии, "продолжает воевать с детьми Донбасса", заявили в МИД ЛНР.Ведомство сообщило в Telegram-канале, что жительница ЛНР была удостоена награды в сербском конкурсе детских рисунков. По данным МИД ЛНР, посольство Украины в Сербии выразило протест."Украина продолжает воевать с детьми Донбасса. В этот раз в центре внимания оказалась юная жительница ЛНР, удостоившаяся награды в Сербском конкурсе детских рисунков "Волшебный мир сказок", - говорится в заявлении МИД ЛНР в Telegram-канале.По данным МИД республики, посольство Украины после участия девочки в конкурсе указало сербским властям, что "любое сотрудничество органов государственной власти, негосударственных структур или отдельных граждан Республики Сербия с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" представляет собой прямое нарушение украинского законодательства и повлечёт соответствующие правовые последствия", потребовав "приостановить деятельность с участием детей, направленную на продвижение террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".Ранее осенью похожий скандал разразился вокруг на тот момент двенадцатилетней Фаины Савенковой из ЛНР, которая попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

https://ria.ru/20211124/ukraina-1760624510.html

https://ria.ru/20211119/devochka-1759906948.html

сербия

донецкая народная республика

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в мире, сербия, юнисеф, дунья миятович, донецкая народная республика, луганская народная республика, днр, лнр, антониу гутерреш