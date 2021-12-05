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Пушилин надеется, что ДНР не понадобится помощь России и Минска
Пушилин надеется, что ДНР не понадобится помощь России и Минска - РИА Новости, 05.12.2021
Пушилин надеется, что ДНР не понадобится помощь России и Минска
ДНР надеется, что на фоне обострения на линии соприкосновения не понадобится помощь ни Москвы, ни Минска, но ничего исключать нельзя, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T14:10
2021-12-05T14:10
2021-12-05T14:25
в мире
минск
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
киев
белоруссия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ДНР надеется, что на фоне обострения на линии соприкосновения не понадобится помощь ни Москвы, ни Минска, но ничего исключать нельзя, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин."Мы будем реагировать по ситуации, надеюсь, что эта помощь не понадобится, но ничего исключать нельзя. Причём я говорил так и про Россию, и про Белоруссию - в свете последних заявлений президента Белоруссии", - сказал Пушилин.Ранее Пушилин заявлял, что в случае ухудшения в Донбассе ДНР может обратиться не только к России, но и к Белоруссии.Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о переброске военной техники стран НАТО к российским границам. Он добавил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению главы российской дипломатии, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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в мире, минск, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, киев, белоруссия, нато, сергей лавров, мария захарова
14:10 05.12.2021 (обновлено: 14:25 05.12.2021)
Пушилин надеется, что ДНР не понадобится помощь России и Минска
Глава ДНР Пушилин надеется, что республике не понадобится помощь России и Минска