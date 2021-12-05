13:19 05.12.2021 (обновлено: 14:08 05.12.2021)
Глава ДНР пообещал уничтожать украинские беспилотники
Глава ДНР Пушилин: применяемые Киевом беспилотники будут уничтожены при любой возможности
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что при любой возможности беспилотники "Байрактар", применяемые Киевом, будут уничтожены, но пока они держатся на безопасном расстоянии.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Все пересекается с нашими возможностями… если говорить о боевом применении "Байрактара" - это один случай, один факт, но что касается разведдеятельности, то она ведётся на постоянной основе, то есть вблизи линии соприкосновения, как на территории ДНР, так и на территории ЛНР, работает практически в ежедневном формате", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.
По его словам, БПЛА при любой возможности будут уничтожены.
"Что не позволяет нам их уничтожить? Право у нас такое есть, потому что согласно минским соглашениям, запрещено использование любой беспилотных летательных аппаратов, кроме беспилотников ОБСЕ. Украина подтверждает это грубое своё нарушение минских соглашений. При любой возможности "Байрактары" будут уничтожены. Но пока они, зная тактико-технические характеристики наших возможностей, они держатся на безопасном расстоянии. Нарушат, совершат ошибку - мы их уничтожим", - пояснил глава ДНР.
Украина закупила у Турции ударные беспилотники. Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
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