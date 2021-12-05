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В ЛНР более 23 тысяч абонентов оставались без света из-за непогоды
В ЛНР более 23 тысяч абонентов оставались без света из-за непогоды - РИА Новости, 05.12.2021
В ЛНР более 23 тысяч абонентов оставались без света из-за непогоды
Более 23 тысяч абонентов оставались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T10:49
2021-12-05T10:49
2021-12-05T10:49
в мире
луганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Более 23 тысяч абонентов оставались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР."В системе ЖКХ республики зафиксирован ряд аварийных ситуаций", - сообщил представитель МЧС.По его словам, из-за мокрого снега в ночь с 4 на 5 декабря без электричества остались более 23 тысяч абонентов в 10 населенных пунктах республики, в том числе и в Луганске.
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в мире, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
В ЛНР более 23 тысяч абонентов оставались без света из-за непогоды
В ЛНР из-за непогоды более 23 тысяч квартир и домов оставались без электроснабжения