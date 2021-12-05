https://ria.ru/20211205/donbass-1762232407.html

В ЛНР более 23 тысяч абонентов оставались без света из-за непогоды

В ЛНР более 23 тысяч абонентов оставались без света из-за непогоды - РИА Новости, 05.12.2021

В ЛНР более 23 тысяч абонентов оставались без света из-за непогоды

Более 23 тысяч абонентов оставались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T10:49

2021-12-05T10:49

2021-12-05T10:49

в мире

луганск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Более 23 тысяч абонентов оставались без электричества в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР."В системе ЖКХ республики зафиксирован ряд аварийных ситуаций", - сообщил представитель МЧС.По его словам, из-за мокрого снега в ночь с 4 на 5 декабря без электричества остались более 23 тысяч абонентов в 10 населенных пунктах республики, в том числе и в Луганске.

https://ria.ru/20211130/nepogoda-1761550661.html

луганск

луганская народная республика

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в мире, луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, ситуация в днр и лнр