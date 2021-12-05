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Грушко отметил редкость докладов ОБСЕ о жертвах в Донбассе
Грушко отметил редкость докладов ОБСЕ о жертвах в Донбассе - РИА Новости, 05.12.2021
Грушко отметил редкость докладов ОБСЕ о жертвах в Донбассе
Доклады СММ ОБСЕ о разрушениях и жертвах в Донбассе появляются крайне редко, это невыгодно тем, кто продолжает военные действия в регионе, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:22
2021-12-05T22:47
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
смм обсе
ситуация в днр и лнр
александр грушко
луганская народная республика
обсе
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Доклады СММ ОБСЕ о разрушениях и жертвах в Донбассе появляются крайне редко, это невыгодно тем, кто продолжает военные действия в регионе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мониторинговая миссия ОБСЕ, которая там работает... четкого объективного информирования о происходящем, в частности, о том, какие разрушения она наблюдает по линии соприкосновения, какое количество жертв с обеих сторон, такие доклады появляются крайне редко. Мы понимаем почему: это невыгодно, прежде всего, тем, кто продолжает военные действия в Донбассе", - сказал Грушко журналистам.Он добавил, что соотношения жертв примерно один к пяти. "То есть разрушений и жертв в ЛНР в пять раз больше, чем на стороне, которая контролируется украинскими вооруженными силами. Это ответ и на вопрос, кто виноват и должен нести ответственность", - пояснил представитель МИД.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, смм обсе, ситуация в днр и лнр, александр грушко, луганская народная республика, обсе, россия
18:22 05.12.2021 (обновлено: 22:47 05.12.2021)
 
Грушко отметил редкость докладов ОБСЕ о жертвах в Донбассе

Замглавы МИД Грушко отметил редкость докладов СММ ОБСЕ о разрушениях и жертвах в Донбассе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Грушко. Архивное фото
Александр Грушко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Доклады СММ ОБСЕ о разрушениях и жертвах в Донбассе появляются крайне редко, это невыгодно тем, кто продолжает военные действия в регионе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мониторинговая миссия ОБСЕ, которая там работает... четкого объективного информирования о происходящем, в частности, о том, какие разрушения она наблюдает по линии соприкосновения, какое количество жертв с обеих сторон, такие доклады появляются крайне редко. Мы понимаем почему: это невыгодно, прежде всего, тем, кто продолжает военные действия в Донбассе", - сказал Грушко журналистам.
Он добавил, что соотношения жертв примерно один к пяти. "То есть разрушений и жертв в ЛНР в пять раз больше, чем на стороне, которая контролируется украинскими вооруженными силами. Это ответ и на вопрос, кто виноват и должен нести ответственность", - пояснил представитель МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
15:16
Лавров заявил о необходимости заставлять Киев выполнять Минские соглашения
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДонбассСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРАлександр ГрушкоЛуганская Народная РеспубликаОБСЕРоссия
 
 
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