https://ria.ru/20211205/doklady-1762275193.html
Грушко отметил редкость докладов ОБСЕ о жертвах в Донбассе
Грушко отметил редкость докладов ОБСЕ о жертвах в Донбассе - РИА Новости, 05.12.2021
Грушко отметил редкость докладов ОБСЕ о жертвах в Донбассе
Доклады СММ ОБСЕ о разрушениях и жертвах в Донбассе появляются крайне редко, это невыгодно тем, кто продолжает военные действия в регионе, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T18:22
2021-12-05T18:22
2021-12-05T22:47
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
смм обсе
ситуация в днр и лнр
александр грушко
луганская народная республика
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47384/87/473848748_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_3c7b25aba6f2bd30349092f8144f4524.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Доклады СММ ОБСЕ о разрушениях и жертвах в Донбассе появляются крайне редко, это невыгодно тем, кто продолжает военные действия в регионе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мониторинговая миссия ОБСЕ, которая там работает... четкого объективного информирования о происходящем, в частности, о том, какие разрушения она наблюдает по линии соприкосновения, какое количество жертв с обеих сторон, такие доклады появляются крайне редко. Мы понимаем почему: это невыгодно, прежде всего, тем, кто продолжает военные действия в Донбассе", - сказал Грушко журналистам.Он добавил, что соотношения жертв примерно один к пяти. "То есть разрушений и жертв в ЛНР в пять раз больше, чем на стороне, которая контролируется украинскими вооруженными силами. Это ответ и на вопрос, кто виноват и должен нести ответственность", - пояснил представитель МИД.
https://ria.ru/20211205/minsk-1762255538.html
донбасс
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/47384/87/473848748_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_c2b5a136943f66450fa1487bfb00930b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, смм обсе, ситуация в днр и лнр, александр грушко, луганская народная республика, обсе, россия
18:22 05.12.2021 (обновлено: 22:47 05.12.2021)
Грушко отметил редкость докладов ОБСЕ о жертвах в Донбассе
Замглавы МИД Грушко отметил редкость докладов СММ ОБСЕ о разрушениях и жертвах в Донбассе