https://ria.ru/20211205/dnr-1762244100.html

ДНР не планирует выходить из Минских соглашений

ДНР не планирует выходить из Минских соглашений - РИА Новости, 05.12.2021

ДНР не планирует выходить из Минских соглашений

Украина не собирается выполнять минские соглашения, но ДНР выходить из соглашений не планирует, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T13:25

2021-12-05T13:25

2021-12-05T13:43

в мире

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513758_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_222596486c6270463742e4b5d38374fd.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украина не собирается выполнять минские соглашения, но ДНР выходить из соглашений не планирует, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин."Украина здесь закрыта в плане выполнения минских соглашений. Поэтому будь у нас, не будь этого желания, Украина не собирается их выполнять. Собирается найти возможность, чтобы от этого уйти. Но с другой стороны, нам сейчас выходить из минских соглашений нецелесообразно", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.Он добавил, что не верит, что соглашения будут когда-либо выполняться Украиной."Верю ли я, что будут когда-то минские соглашения исполнены? Не верю… шанс призрачный… но, с другой стороны, все эти годы, пока существует даже имитация выполнения минских соглашений со стороны Украины, это позволило нам выстроить свою государственность", - пояснил глава ДНР.

https://ria.ru/20211204/pushilin-1762183319.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр