https://ria.ru/20211205/dnr-1762244100.html
ДНР не планирует выходить из Минских соглашений
ДНР не планирует выходить из Минских соглашений - РИА Новости, 05.12.2021
ДНР не планирует выходить из Минских соглашений
Украина не собирается выполнять минские соглашения, но ДНР выходить из соглашений не планирует, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T13:25
2021-12-05T13:25
2021-12-05T13:43
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украина не собирается выполнять минские соглашения, но ДНР выходить из соглашений не планирует, заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин."Украина здесь закрыта в плане выполнения минских соглашений. Поэтому будь у нас, не будь этого желания, Украина не собирается их выполнять. Собирается найти возможность, чтобы от этого уйти. Но с другой стороны, нам сейчас выходить из минских соглашений нецелесообразно", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы.Он добавил, что не верит, что соглашения будут когда-либо выполняться Украиной."Верю ли я, что будут когда-то минские соглашения исполнены? Не верю… шанс призрачный… но, с другой стороны, все эти годы, пока существует даже имитация выполнения минских соглашений со стороны Украины, это позволило нам выстроить свою государственность", - пояснил глава ДНР.
https://ria.ru/20211204/pushilin-1762183319.html
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
13:25 05.12.2021 (обновлено: 13:43 05.12.2021)
ДНР не планирует выходить из Минских соглашений
Глава ДНР Пушилин заявил, что республика не планирует выходить из Минских соглашений