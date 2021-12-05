https://ria.ru/20211205/dnr-1762239455.html
Глава ДНР не видит сдвигов по вопросу обмена пленными с Киевом
Глава ДНР не видит сдвигов по вопросу обмена пленными с Киевом - РИА Новости, 05.12.2021
Глава ДНР не видит сдвигов по вопросу обмена пленными с Киевом
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видит сдвигов по вопросу обмена удерживаемыми лицами с Киевом, Украина... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T12:19
2021-12-05T12:19
2021-12-05T12:46
в мире
украина
киев
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749225565_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_50a23453e81df1fe294b9267b74491f4.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видит сдвигов по вопросу обмена удерживаемыми лицами с Киевом, Украина блокирует процесс."Что касается обмена пленных, я, к сожалению, здесь не вижу объективно каких-то сдвигов в плане переговорного процесса, которые позволили бы говорить о реальном обмене пленных. Нет, Украина блокирует те препятствия, которые мешают прийти к следующему этапу обмена пленными", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы."Со стороны Украины идет полный блок, поэтому увы", - добавил представитель ДНР.
https://ria.ru/20211204/pushilin-1762183319.html
украина
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749225565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05f69e54fc848986c5bedebf8acc26d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
12:19 05.12.2021 (обновлено: 12:46 05.12.2021)
Глава ДНР не видит сдвигов по вопросу обмена пленными с Киевом
Глава ДНР Пушилин заявил, что Киев блокирует переговоры по обмену пленными