https://ria.ru/20211205/dnr-1762239455.html

Глава ДНР не видит сдвигов по вопросу обмена пленными с Киевом

Глава ДНР не видит сдвигов по вопросу обмена пленными с Киевом - РИА Новости, 05.12.2021

Глава ДНР не видит сдвигов по вопросу обмена пленными с Киевом

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видит сдвигов по вопросу обмена удерживаемыми лицами с Киевом, Украина... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T12:19

2021-12-05T12:19

2021-12-05T12:46

в мире

украина

киев

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749225565_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_50a23453e81df1fe294b9267b74491f4.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видит сдвигов по вопросу обмена удерживаемыми лицами с Киевом, Украина блокирует процесс."Что касается обмена пленных, я, к сожалению, здесь не вижу объективно каких-то сдвигов в плане переговорного процесса, которые позволили бы говорить о реальном обмене пленных. Нет, Украина блокирует те препятствия, которые мешают прийти к следующему этапу обмена пленными", - сказал Пушилин на встрече с общественниками и журналистами Москвы."Со стороны Украины идет полный блок, поэтому увы", - добавил представитель ДНР.

https://ria.ru/20211204/pushilin-1762183319.html

украина

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр