https://ria.ru/20211205/demokratiya-1762258439.html

Зачем Америке мир с Россией?

TNI: Вашингтон должен отбросить принципы и начать сотрудничать с Москвой - РИА Новости, 05.12.2021

Зачем Америке мир с Россией?

Глобальные проблемы, такие как предотвращение распространения ядерного оружия, борьба с международным терроризмом и пандемиями, смягчение последствий изменения... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T15:40

2021-12-05T15:40

2021-12-05T15:54

сша

москва

джо байден

сергей лавров

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глобальные проблемы, такие как предотвращение распространения ядерного оружия, борьба с международным терроризмом и пандемиями, смягчение последствий изменения климата, требуют от всех государств, особенно от США, сотрудничества с другими странами, пишет научный сотрудник Defense Priorities Саша Глэзэр в статье для журнала The National Interest.По мнению автора, организовавший "Саммит за демократию" американский президент Джо Байден видит внешнюю политику Вашингтона как гонку с Россией и Китаем, что только усложняет положение самой страны, создавая конфликтную обстановку и ограничивая ее в сложных ситуациях."Либеральная демократия остается величайшей формой правления, изобретенной человечеством. Однако последние три десятилетия доказали, что попытки распространить этот идеал за границу с помощью силы контрпродуктивны и обречены на провал", — уверен Глэзэр.Вместо этого, по его мнению, Соединенные Штаты должны подавать пример дома, обеспечивая безопасность американцев, осмотрительно отстаивая свои стратегические интересы за рубежом, независимо от идеологии. В качестве примера объединения разных политических сил в борьбе за общую безопасность обозреватель назвал союз США и СССР во время войны с нацистской Германией."Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. Вашингтон пригласил на него 110 стран, кроме России и КНР. Как заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов, мероприятие направлено против Москвы и Пекина, американская сторона пытается учить, как жить.Кроме того, в МИД предложили США, прежде чем заниматься "экспортом демократии", уладить дела у себя и преодолеть раскол в обществе.

https://ria.ru/20211128/polyanskiy-1761097085.html

https://ria.ru/20211203/blinken-1762127980.html

сша

москва

россия

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сша, москва, джо байден, сергей лавров, энтони блинкен, россия