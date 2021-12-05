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https://ria.ru/20211205/demokratiya-1762258439.html
Зачем Америке мир с Россией?
TNI: Вашингтон должен отбросить принципы и начать сотрудничать с Москвой - РИА Новости, 05.12.2021
Зачем Америке мир с Россией?
Глобальные проблемы, такие как предотвращение распространения ядерного оружия, борьба с международным терроризмом и пандемиями, смягчение последствий изменения... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T15:40
2021-12-05T15:54
сша
москва
джо байден
сергей лавров
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глобальные проблемы, такие как предотвращение распространения ядерного оружия, борьба с международным терроризмом и пандемиями, смягчение последствий изменения климата, требуют от всех государств, особенно от США, сотрудничества с другими странами, пишет научный сотрудник Defense Priorities Саша Глэзэр в статье для журнала The National Interest.По мнению автора, организовавший "Саммит за демократию" американский президент Джо Байден видит внешнюю политику Вашингтона как гонку с Россией и Китаем, что только усложняет положение самой страны, создавая конфликтную обстановку и ограничивая ее в сложных ситуациях."Либеральная демократия остается величайшей формой правления, изобретенной человечеством. Однако последние три десятилетия доказали, что попытки распространить этот идеал за границу с помощью силы контрпродуктивны и обречены на провал", — уверен Глэзэр.Вместо этого, по его мнению, Соединенные Штаты должны подавать пример дома, обеспечивая безопасность американцев, осмотрительно отстаивая свои стратегические интересы за рубежом, независимо от идеологии. В качестве примера объединения разных политических сил в борьбе за общую безопасность обозреватель назвал союз США и СССР во время войны с нацистской Германией."Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. Вашингтон пригласил на него 110 стран, кроме России и КНР. Как заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов, мероприятие направлено против Москвы и Пекина, американская сторона пытается учить, как жить.Кроме того, в МИД предложили США, прежде чем заниматься "экспортом демократии", уладить дела у себя и преодолеть раскол в обществе.
https://ria.ru/20211128/polyanskiy-1761097085.html
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сша, москва, джо байден, сергей лавров, энтони блинкен, россия
15:40 05.12.2021 (обновлено: 15:54 05.12.2021)
 
TNI: Вашингтон должен отбросить принципы и начать сотрудничать с Москвой

The National Interest: если США хотят безопасности, нужно начать сотрудничество с Россией

© Фото : МИД РФКомната, в которой пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Комната, в которой пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
© Фото : МИД РФ
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глобальные проблемы, такие как предотвращение распространения ядерного оружия, борьба с международным терроризмом и пандемиями, смягчение последствий изменения климата, требуют от всех государств, особенно от США, сотрудничества с другими странами, пишет научный сотрудник Defense Priorities Саша Глэзэр в статье для журнала The National Interest.
По мнению автора, организовавший "Саммит за демократию" американский президент Джо Байден видит внешнюю политику Вашингтона как гонку с Россией и Китаем, что только усложняет положение самой страны, создавая конфликтную обстановку и ограничивая ее в сложных ситуациях.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 04:14
Российский дипломат заявил, что "саммит за демократию" может подорвать ООН
"Либеральная демократия остается величайшей формой правления, изобретенной человечеством. Однако последние три десятилетия доказали, что попытки распространить этот идеал за границу с помощью силы контрпродуктивны и обречены на провал", — уверен Глэзэр.
Вместо этого, по его мнению, Соединенные Штаты должны подавать пример дома, обеспечивая безопасность американцев, осмотрительно отстаивая свои стратегические интересы за рубежом, независимо от идеологии. В качестве примера объединения разных политических сил в борьбе за общую безопасность обозреватель назвал союз США и СССР во время войны с нацистской Германией.
"Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. Вашингтон пригласил на него 110 стран, кроме России и КНР. Как заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов, мероприятие направлено против Москвы и Пекина, американская сторона пытается учить, как жить.
Кроме того, в МИД предложили США, прежде чем заниматься "экспортом демократии", уладить дела у себя и преодолеть раскол в обществе.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 22:43
Блинкен рассказал, когда состоятся переговоры Путина и Байдена
 
СШАМоскваДжо БайденСергей ЛавровЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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