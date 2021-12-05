Зачем Америке мир с Россией?

15:40 05.12.2021 (обновлено: 15:54 05.12.2021)
TNI: Вашингтон должен отбросить принципы и начать сотрудничать с Москвой
The National Interest: если США хотят безопасности, нужно начать сотрудничество с Россией
© Фото : МИД РФКомната, в которой пройдут переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глобальные проблемы, такие как предотвращение распространения ядерного оружия, борьба с международным терроризмом и пандемиями, смягчение последствий изменения климата, требуют от всех государств, особенно от США, сотрудничества с другими странами, пишет научный сотрудник Defense Priorities Саша Глэзэр в статье для журнала The National Interest.
По мнению автора, организовавший "Саммит за демократию" американский президент Джо Байден видит внешнюю политику Вашингтона как гонку с Россией и Китаем, что только усложняет положение самой страны, создавая конфликтную обстановку и ограничивая ее в сложных ситуациях.
"Либеральная демократия остается величайшей формой правления, изобретенной человечеством. Однако последние три десятилетия доказали, что попытки распространить этот идеал за границу с помощью силы контрпродуктивны и обречены на провал", — уверен Глэзэр.
Вместо этого, по его мнению, Соединенные Штаты должны подавать пример дома, обеспечивая безопасность американцев, осмотрительно отстаивая свои стратегические интересы за рубежом, независимо от идеологии. В качестве примера объединения разных политических сил в борьбе за общую безопасность обозреватель назвал союз США и СССР во время войны с нацистской Германией.
"Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. Вашингтон пригласил на него 110 стран, кроме России и КНР. Как заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов, мероприятие направлено против Москвы и Пекина, американская сторона пытается учить, как жить.
Кроме того, в МИД предложили США, прежде чем заниматься "экспортом демократии", уладить дела у себя и преодолеть раскол в обществе.
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