https://ria.ru/20211205/bilayn-1762233402.html

Билайн применит идеи призеров "Цифрового прорыва" в своих продуктах

Билайн применит идеи призеров "Цифрового прорыва" в своих продуктах - РИА Новости, 05.12.2021

Билайн применит идеи призеров "Цифрового прорыва" в своих продуктах

Билайн планирует реализовать в своих продуктах идеи, предложенные командами-призерами конкурса "Цифровой прорыв", которые в финале решали кейс от компании,... РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T11:04

2021-12-05T11:04

2021-12-05T11:22

технологии

билайн

gps

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Билайн планирует реализовать в своих продуктах идеи, предложенные командами-призерами конкурса "Цифровой прорыв", которые в финале решали кейс от компании, сообщает мобильный оператор.Третий сезон всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" президентской платформы АНО "Россия — страна возможностей" завершился накануне в ИТ-городе "Иннополис" в Татарстане.Победителем среди команд, выбравших для 48-часового хакатона кейс от билайн, стала команда "Уфа столица RNB". Второе и третье места заняли "Hack PRO" и "Кострома NOVA".Участникам предлагалось разработать решение для мобильного приложения для обеспечения безопасности детей и других членов семьи Kinbery, которое позволит с высокой точностью определять местоположение мобильных телефонов в местах со слабым GPS-сигналом с минимально возможным расходом заряда батареи.В свою очередь, "Hack PRO" и "Кострома NOVA", предложили строить маршрут на основании сенсоров и корректировать траекторию по историческим данным с помощью модели, соответственно."Нам было интересно, куда приведет ребят мысль, и я очень рад тому, что все получилось. Мы услышали классные идеи, которые можно доработать, отобрали несколько команд, с которыми обязательно будем взаимодействовать и, вероятно, какая-то из их идей будет воплощена в Kinbery или в каком-то другом продукте билайн", - сказал Долгов.Как сообщил капитан команды "Уфа столица RNB" Дмитрий Бережнов, "кейс мы выбирали долго, так как не все были для нас интересными".Всего в заключительном этапе "Цифрового прорыва" приняли участие 1333 человека, на нем были представлены 12 кейсов от различных компаний и госорганов.

https://ria.ru/20211202/prilozhenie-gid-1761770370.html

https://ria.ru/20211201/trafik-1761526434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, билайн, gps