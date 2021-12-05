https://ria.ru/20211205/bilayn-1762233402.html
Билайн применит идеи призеров "Цифрового прорыва" в своих продуктах
Билайн применит идеи призеров "Цифрового прорыва" в своих продуктах - РИА Новости, 05.12.2021
Билайн применит идеи призеров "Цифрового прорыва" в своих продуктах
Билайн планирует реализовать в своих продуктах идеи, предложенные командами-призерами конкурса "Цифровой прорыв", которые в финале решали кейс от компании,... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T11:04
2021-12-05T11:04
2021-12-05T11:22
технологии
билайн
gps
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Билайн планирует реализовать в своих продуктах идеи, предложенные командами-призерами конкурса "Цифровой прорыв", которые в финале решали кейс от компании, сообщает мобильный оператор.Третий сезон всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" президентской платформы АНО "Россия — страна возможностей" завершился накануне в ИТ-городе "Иннополис" в Татарстане.Победителем среди команд, выбравших для 48-часового хакатона кейс от билайн, стала команда "Уфа столица RNB". Второе и третье места заняли "Hack PRO" и "Кострома NOVA".Участникам предлагалось разработать решение для мобильного приложения для обеспечения безопасности детей и других членов семьи Kinbery, которое позволит с высокой точностью определять местоположение мобильных телефонов в местах со слабым GPS-сигналом с минимально возможным расходом заряда батареи.В свою очередь, "Hack PRO" и "Кострома NOVA", предложили строить маршрут на основании сенсоров и корректировать траекторию по историческим данным с помощью модели, соответственно."Нам было интересно, куда приведет ребят мысль, и я очень рад тому, что все получилось. Мы услышали классные идеи, которые можно доработать, отобрали несколько команд, с которыми обязательно будем взаимодействовать и, вероятно, какая-то из их идей будет воплощена в Kinbery или в каком-то другом продукте билайн", - сказал Долгов.Как сообщил капитан команды "Уфа столица RNB" Дмитрий Бережнов, "кейс мы выбирали долго, так как не все были для нас интересными".Всего в заключительном этапе "Цифрового прорыва" приняли участие 1333 человека, на нем были представлены 12 кейсов от различных компаний и госорганов.
https://ria.ru/20211202/prilozhenie-gid-1761770370.html
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технологии, билайн, gps
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Билайн
планирует реализовать в своих продуктах идеи, предложенные командами-призерами конкурса "Цифровой прорыв", которые в финале решали кейс от компании, сообщает мобильный оператор.
Третий сезон всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" президентской платформы АНО "Россия — страна возможностей" завершился накануне в ИТ-городе "Иннополис" в Татарстане.
Победителем среди команд, выбравших для 48-часового хакатона кейс от билайн, стала команда "Уфа столица RNB". Второе и третье места заняли "Hack PRO" и "Кострома NOVA".
Участникам предлагалось разработать решение для мобильного приложения для обеспечения безопасности детей и других членов семьи Kinbery, которое позволит с высокой точностью определять местоположение мобильных телефонов в местах со слабым GPS
-сигналом с минимально возможным расходом заряда батареи.
"Уфа столица RNB" предложили простое, но эффективное решение: достраивать маршрут с помощью открытого картографического источника. И подготовили рабочий прототип, подтверждающий работоспособность и актуальность их гипотезы", - приводится в сообщении комментарий директора по цифровым продуктам и технологиям билайн Максима Долгова.
В свою очередь, "Hack PRO" и "Кострома NOVA", предложили строить маршрут на основании сенсоров и корректировать траекторию по историческим данным с помощью модели, соответственно.
"Нам было интересно, куда приведет ребят мысль, и я очень рад тому, что все получилось. Мы услышали классные идеи, которые можно доработать, отобрали несколько команд, с которыми обязательно будем взаимодействовать и, вероятно, какая-то из их идей будет воплощена в Kinbery или в каком-то другом продукте билайн", - сказал Долгов.
Как сообщил капитан команды "Уфа столица RNB" Дмитрий Бережнов, "кейс мы выбирали долго, так как не все были для нас интересными".
"Когда мы увидели кейс с координатами, я сказал коллегам, что это то, что нужно. Задача была интересна еще и тем, что пришлось скачивать приложение, собирать данные, фильтровать их и так далее. Мы остались очень довольны результатом", - приводятся в сообщении его слова.
Всего в заключительном этапе "Цифрового прорыва" приняли участие 1333 человека, на нем были представлены 12 кейсов от различных компаний и госорганов.