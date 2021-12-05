https://ria.ru/20211205/belorussiya-1762285184.html

Путин оценил действия белорусских властей для решения миграционного кризиса

Путин оценил действия белорусских властей для решения миграционного кризиса - РИА Новости, 05.12.2021

Путин оценил действия белорусских властей для решения миграционного кризиса

Белорусские власти делают все от них зависящее по ситуации с мигрантами на границе, их убеждают вернуться на родину, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T19:42

2021-12-05T19:42

2021-12-05T19:57

владимир путин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

ирак

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Белорусские власти делают все от них зависящее по ситуации с мигрантами на границе, их убеждают вернуться на родину, заявил президент России Владимир Путин.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. В субботу посол Ирака в РФ и Белоруссии Абдеррахман аль-Хусейни написал в Twitter, что более 2,7 тысячи иракцев уже вернулись на родину на эвакуационных рейсах.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211205/belorussiya-1762263302.html

белоруссия

ирак

россия

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владимир путин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, ирак, россия