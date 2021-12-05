https://ria.ru/20211205/belorussiya-1762245160.html

Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины

Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины - РИА Новости, 05.12.2021

Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины

Минобороны Белоруссии выразило протест военному атташе Украины из-за нарушения воздушного пространства республики, сообщило ведомство в Telegram. РИА Новости, 05.12.2021

2021-12-05T13:37

2021-12-05T13:37

2021-12-05T14:27

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МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Минобороны Белоруссии выразило протест военному атташе Украины из-за нарушения воздушного пространства республики, сообщило ведомство в Telegram.В Минске пояснили, что поводом послужил инцидент 4 декабря, когда украинский вертолет Ми-8 пересек границу и оказался на территории страны.При этом в Минобороны назвали "очень тревожным" то, что Киев "избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями", что довели до сведения атташе. Кроме того, белорусская сторона привела "факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности", и обратила внимание на проведение "на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики" военных учений вблизи границ страны."Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении", — отметили в ведомстве.Ранее в Госпогранкомитете обвинили украинских пилотов в нарушении белорусской границы. Ми-8, которым они управляли, "на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси". Пограничники Украины, в свою очередь, опровергли проникновение в воздушное пространство соседнего государства.

https://ria.ru/20211204/vertolet-1762198654.html

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в мире, украина, белоруссия