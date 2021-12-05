13:37 05.12.2021 (обновлено: 14:27 05.12.2021)
Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины
Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины из-за нарушения границ
© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьВертолет Ми-8 ВВС Украины над территорией Белоруссии. Кадр из видео
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Минобороны Белоруссии выразило протест военному атташе Украины из-за нарушения воздушного пространства республики, сообщило ведомство в Telegram.
"Пятого декабря в департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", — рассказали в министерстве.
При этом в Минобороны назвали "очень тревожным" то, что Киев "избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями", что довели до сведения атташе.
Кроме того, белорусская сторона привела "факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности", и обратила внимание на проведение "на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики" военных учений вблизи границ страны.
"Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении", — отметили в ведомстве.
Ранее в Госпогранкомитете обвинили украинских пилотов в нарушении белорусской границы. Ми-8, которым они управляли, "на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси". Пограничники Украины, в свою очередь, опровергли проникновение в воздушное пространство соседнего государства.
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