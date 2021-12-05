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Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины
Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины - РИА Новости, 05.12.2021
Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины
Минобороны Белоруссии выразило протест военному атташе Украины из-за нарушения воздушного пространства республики, сообщило ведомство в Telegram. РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T13:37
2021-12-05T14:27
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МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Минобороны Белоруссии выразило протест военному атташе Украины из-за нарушения воздушного пространства республики, сообщило ведомство в Telegram.В Минске пояснили, что поводом послужил инцидент 4 декабря, когда украинский вертолет Ми-8 пересек границу и оказался на территории страны.При этом в Минобороны назвали "очень тревожным" то, что Киев "избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями", что довели до сведения атташе. Кроме того, белорусская сторона привела "факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности", и обратила внимание на проведение "на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики" военных учений вблизи границ страны."Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении", — отметили в ведомстве.Ранее в Госпогранкомитете обвинили украинских пилотов в нарушении белорусской границы. Ми-8, которым они управляли, "на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси". Пограничники Украины, в свою очередь, опровергли проникновение в воздушное пространство соседнего государства.
https://ria.ru/20211204/vertolet-1762198654.html
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в мире, украина, белоруссия
13:37 05.12.2021 (обновлено: 14:27 05.12.2021)
 
Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины

Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины из-за нарушения границ

© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьВертолет Ми-8 ВВС Украины над территорией Белоруссии. Кадр из видео
Вертолет Ми-8 ВВС Украины над территорией Белоруссии. Кадр из видео
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
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МИНСК, 5 дек — РИА Новости. Минобороны Белоруссии выразило протест военному атташе Украины из-за нарушения воздушного пространства республики, сообщило ведомство в Telegram.
"Пятого декабря в департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", — рассказали в министерстве.
В Минске пояснили, что поводом послужил инцидент 4 декабря, когда украинский вертолет Ми-8 пересек границу и оказался на территории страны.
При этом в Минобороны назвали "очень тревожным" то, что Киев "избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями", что довели до сведения атташе.
Вертолет Ми-8 пролетел над границей Белоруссии
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Нарушение границы Белоруссии украинским вертолетом попало на видео
Кроме того, белорусская сторона привела "факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности", и обратила внимание на проведение "на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики" военных учений вблизи границ страны.
"Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении", — отметили в ведомстве.
Ранее в Госпогранкомитете обвинили украинских пилотов в нарушении белорусской границы. Ми-8, которым они управляли, "на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до одного километра на территорию Беларуси". Пограничники Украины, в свою очередь, опровергли проникновение в воздушное пространство соседнего государства.
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