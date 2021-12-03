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Суд продлил арест ректору "Шанинки" Зуеву
Суд продлил арест ректору "Шанинки" Зуеву - РИА Новости, 03.12.2021
Суд продлил арест ректору "Шанинки" Зуеву
Тверской суд Москвы до 7 марта продлил срок ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, обвиняемому в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:52
2021-12-03T19:52
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
марина ракова
сергей зуев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы до 7 марта продлил срок ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, обвиняемому в фиктивном трудоустройстве сотрудников в ВУЗ и хищении денежных средств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."Третьего декабря 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Сергея Зуева до 07 марта 2022 года", - сообщила пресс-секретарь.Заседание началось с того, что Зуеву вызвали скорую помощь из-за повышенного давления до 220, как сказал его адвокат Сергей Севрук.В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, сообщал РИА Новости Севрук. Освидетельствование необходимо было сделать, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, пояснял защитник. Впоследствии суд перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.По версии следствия, в 2018 году Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства на должности научных сотрудников Института общественных наук. С 2018 по 2020 год те получали зарплату, ничего в вузе не делая, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
https://ria.ru/20211012/shaninka-1754162797.html
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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), марина ракова, сергей зуев
19:52 03.12.2021
 
Суд продлил арест ректору "Шанинки" Зуеву

Суд в Москве продлил срок ареста ректору "Шанинки" Зуеву

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкРектор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы до 7 марта продлил срок ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, обвиняемому в фиктивном трудоустройстве сотрудников в ВУЗ и хищении денежных средств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Третьего декабря 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Сергея Зуева до 07 марта 2022 года", - сообщила пресс-секретарь.
Здание МВШСЭН - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 11:42
В "Шанинке" прокомментировали сообщения о задержании ректора
Заседание началось с того, что Зуеву вызвали скорую помощь из-за повышенного давления до 220, как сказал его адвокат Сергей Севрук.
В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, сообщал РИА Новости Севрук. Освидетельствование необходимо было сделать, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, пояснял защитник. Впоследствии суд перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.
По версии следствия, в 2018 году Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства на должности научных сотрудников Института общественных наук. С 2018 по 2020 год те получали зарплату, ничего в вузе не делая, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 16:54
Экс-замминистра Раковой предъявили новое обвинение
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Марина РаковаСергей Зуев
 
 
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