Суд продлил арест ректору "Шанинки" Зуеву
Суд в Москве продлил срок ареста ректору "Шанинки" Зуеву
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкРектор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев в Тверском суде города Москвы
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы до 7 марта продлил срок ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву, обвиняемому в фиктивном трудоустройстве сотрудников в ВУЗ и хищении денежных средств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Третьего декабря 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Сергея Зуева до 07 марта 2022 года", - сообщила пресс-секретарь.
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Заседание началось с того, что Зуеву вызвали скорую помощь из-за повышенного давления до 220, как сказал его адвокат Сергей Севрук.
В конце октября Зуева, недавно перенесшего операцию на сердце, на скорой привезли в больницу, оттуда его сотрудники ФСИН перевели для медицинского освидетельствования в другой госпиталь, сообщал РИА Новости Севрук. Освидетельствование необходимо было сделать, чтобы понять, входит ли диагноз Зуева в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО, пояснял защитник. Впоследствии суд перевел Зуева из-под домашнего ареста под стражу.
По версии следствия, в 2018 году Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства на должности научных сотрудников Института общественных наук. С 2018 по 2020 год те получали зарплату, ничего в вузе не делая, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, полагают в МВД.
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