https://ria.ru/20211203/zemletryasenie-1761944137.html

На острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,4

На острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 03.12.2021

На острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке японского острова Хонсю, сообщило Главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T04:08

2021-12-03T04:08

2021-12-03T04:08

в мире

землетрясение

япония

хонсю (остров)

яманаси

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ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке японского острова Хонсю, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.Очаг залегал на глубине 20 километров в префектуре Вакаяма. Точки ощущались в 23 префектурах, в том числе и на островах Кюсю и Сикоку. Максимальная сила толчков составила 5 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях нет.Ранее в префектуре Яманаси произошло землетрясение магнитудой 4,9.

https://ria.ru/20211130/zemletryaseniya-1761378188.html

япония

хонсю (остров)

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в мире, землетрясение, япония, хонсю (остров), яманаси