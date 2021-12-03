https://ria.ru/20211203/zemletryasenie-1761944137.html
На острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,4
На острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 03.12.2021
На острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке японского острова Хонсю, сообщило Главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T04:08
2021-12-03T04:08
2021-12-03T04:08
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хонсю (остров)
яманаси
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ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке японского острова Хонсю, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.Очаг залегал на глубине 20 километров в префектуре Вакаяма. Точки ощущались в 23 префектурах, в том числе и на островах Кюсю и Сикоку. Максимальная сила толчков составила 5 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях нет.Ранее в префектуре Яманаси произошло землетрясение магнитудой 4,9.
https://ria.ru/20211130/zemletryaseniya-1761378188.html
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в мире, землетрясение, япония, хонсю (остров), яманаси
На острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,4
На юго-востоке японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,4