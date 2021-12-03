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Языковой омбудсмен проверит Зеленского из-за использования русского языка
Языковой омбудсмен проверит Зеленского из-за использования русского языка - РИА Новости, 03.12.2021
Языковой омбудсмен проверит Зеленского из-за использования русского языка
Офис уполномоченного по защите государственного языка на Украине проведет проверку по факту использования русского языка президентом страны Владимиром Зеленским РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T20:46
2021-12-03T20:46
2021-12-03T20:46
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владимир зеленский
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Офис уполномоченного по защите государственного языка на Украине проведет проверку по факту использования русского языка президентом страны Владимиром Зеленским на недавней пресс-конференции в Киеве."По поводу пресс-конференции президента Украины, которая прошла 26.11, поступило одно обращение… Вопрос наличия или отсутствия нарушений норм языкового закона президентом, а также принятие соответствующих мер реагирования сейчас прорабатывается Уполномоченным по защите государственного языка", - говорится в ответе офиса омбудсмена на информационный запрос украинского издания APnews.Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная достижению половины его президентского срока, длилась почти пять с половиной часов. На некоторые вопросы Зеленский отвечал на русском. К участию в пресс-марафоне пригласили журналистов тридцати ведущих украинских и международных СМИ.
https://ria.ru/20211203/rada-1762077514.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
Языковой омбудсмен проверит Зеленского из-за использования русского языка
Языковой омбудсмен проверит Зеленского из-за его ответов на русском на пресс-конференции