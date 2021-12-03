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Медведчук призвал Зеленского говорить с Донецком и Луганском
Медведчук призвал Зеленского говорить с Донецком и Луганском - РИА Новости, 03.12.2021
Медведчук призвал Зеленского говорить с Донецком и Луганском
Президент Украины Владимир Зеленский для восстановления мира в Донбассе должен вести переговоры не только с Россией, но и с Донецком и Луганском, заявил... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T19:02
2021-12-03T19:02
2021-12-03T19:02
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
виктор медведчук
ситуация в днр и лнр
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский для восстановления мира в Донбассе должен вести переговоры не только с Россией, но и с Донецком и Луганском, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук."Все хорошо понимают и осознают, что восстановить мир на Донбассе в Украине невозможно без того или иного влияния России. Когда он (Зеленский – ред.) говорит, что нужен диалог с Россией, он не договаривает - нужен диалог еще с Донецком и Луганском. Потому что с Россией нужно обсуждать российско-украинские отношения, восстановление экономических отношений, восстановление других вопросов, которые сейчас находятся в глухом углу непонимания. А говорить о мирном урегулировании нужно с Донбассом, просить оказания содействия со стороны России в том, чтобы Россия могла повлиять на Донбасс для достижения этого мира. А достижение - известно каким образом может быть достигнуто. Выполнение минских соглашений", - сказал Медведчук в интервью телеканалу UkrLive, опубликованном в пятницу.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр, оппозиционная платформа - за жизнь
Медведчук призвал Зеленского говорить с Донецком и Луганском
Глава "Оппозиционной платформы" Медведчук: Зеленский должен вести диалог с ДНР и ЛНР