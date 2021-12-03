https://ria.ru/20211203/zaschita-1761960566.html

В США назвали главное оружие для противостояния с Россией

В США назвали главное оружие для противостояния с Россией - РИА Новости, 03.12.2021

В США назвали главное оружие для противостояния с Россией

Для сдерживания России и Китая американским ВВС нужны высокоточные боеприпасы нового поколения, пишет портал FlightGlobal со ссылкой на Институт Митчелла. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T10:14

2021-12-03T10:14

2021-12-03T11:35

безопасность

сша

китай

ввс сша

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Для сдерживания России и Китая американским ВВС нужны высокоточные боеприпасы нового поколения, пишет портал FlightGlobal со ссылкой на Институт Митчелла.Как считают в ведомстве, системы типа Joint Direct Attack Munition, предназначенные для преобразования свободнопадающих бомб во всепогодные корректируемые боеприпасы, долгое время демонстрировали свою эффективность, но теперь перестали выдерживать конкуренцию с современными моделями.Кроме того, применение в войне с Россией и Китаем самолетов без стелс-технологий может быть опасным, так как после истощения запасов ракет AGM-158 JASSM они окажутся фактически бесполезными.Аналитик Института Митчелла и полковник ВВС США в отставке Марк Ганцингер считает, что в нынешних условиях следует сделать ставку на крылатые ракеты с радиусом действия от 92 до 463 километров, которые позволят ударным самолетам не заходить в зону поражения цели.Ключевую роль, по мнению эксперта, должны сыграть самолеты типа перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения B-21, который приспособлен для преследования хорошо защищенных и высокомобильных целей.

https://ria.ru/20211123/shoygu-1760383305.html

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китай

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безопасность, сша, китай, ввс сша, россия