https://ria.ru/20211203/zaschita-1761960566.html
В США назвали главное оружие для противостояния с Россией
В США назвали главное оружие для противостояния с Россией - РИА Новости, 03.12.2021
В США назвали главное оружие для противостояния с Россией
Для сдерживания России и Китая американским ВВС нужны высокоточные боеприпасы нового поколения, пишет портал FlightGlobal со ссылкой на Институт Митчелла. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T10:14
2021-12-03T10:14
2021-12-03T11:35
безопасность
сша
китай
ввс сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155889/18/1558891883_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4c6c9526071ac8a1482246cbe0d6c3a6.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Для сдерживания России и Китая американским ВВС нужны высокоточные боеприпасы нового поколения, пишет портал FlightGlobal со ссылкой на Институт Митчелла.Как считают в ведомстве, системы типа Joint Direct Attack Munition, предназначенные для преобразования свободнопадающих бомб во всепогодные корректируемые боеприпасы, долгое время демонстрировали свою эффективность, но теперь перестали выдерживать конкуренцию с современными моделями.Кроме того, применение в войне с Россией и Китаем самолетов без стелс-технологий может быть опасным, так как после истощения запасов ракет AGM-158 JASSM они окажутся фактически бесполезными.Аналитик Института Митчелла и полковник ВВС США в отставке Марк Ганцингер считает, что в нынешних условиях следует сделать ставку на крылатые ракеты с радиусом действия от 92 до 463 километров, которые позволят ударным самолетам не заходить в зону поражения цели.Ключевую роль, по мнению эксперта, должны сыграть самолеты типа перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения B-21, который приспособлен для преследования хорошо защищенных и высокомобильных целей.
https://ria.ru/20211123/shoygu-1760383305.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155889/18/1558891883_264:162:958:683_1920x0_80_0_0_fd2d93e4f63569cba0526f75d07d1121.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, китай, ввс сша, россия
10:14 03.12.2021 (обновлено: 11:35 03.12.2021)
В США назвали главное оружие для противостояния с Россией
Институт Митчелла: ракеты радиусом действия до 463 километров помогут победить Россию
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Для сдерживания России и Китая
американским ВВС
нужны высокоточные боеприпасы нового поколения, пишет портал FlightGlobal
со ссылкой на Институт Митчелла.
Как считают в ведомстве, системы типа Joint Direct Attack Munition, предназначенные для преобразования свободнопадающих бомб во всепогодные корректируемые боеприпасы, долгое время демонстрировали свою эффективность, но теперь перестали выдерживать конкуренцию с современными моделями.
Кроме того, применение в войне с Россией и Китаем самолетов без стелс-технологий может быть опасным, так как после истощения запасов ракет AGM-158 JASSM они окажутся фактически бесполезными.
Аналитик Института Митчелла и полковник ВВС США в отставке Марк Ганцингер считает, что в нынешних условиях следует сделать ставку на крылатые ракеты с радиусом действия от 92 до 463 километров, которые позволят ударным самолетам не заходить в зону поражения цели.
Ключевую роль, по мнению эксперта, должны сыграть самолеты типа перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения B-21, который приспособлен для преследования хорошо защищенных и высокомобильных целей.