https://ria.ru/20211203/zakharova-1762132728.html

Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях

Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях - РИА Новости, 03.12.2021

Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях

США стоит начать с себя, если они решили поискать страны, которые нарушают международное право, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T23:41

2021-12-03T23:41

2021-12-03T23:41

в мире

нато

мария захарова

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. США стоит начать с себя, если они решили поискать страны, которые нарушают международное право, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.В своем Telegram-канале она процитировала главу американской дипломатии, заявившего, что не НАТО планирует агрессивные действия против России, а "единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России"."Сирия, Ливия, Ирак, Югославия - открытая вооруженная агрессия НАТО во главе с США. Украина - руководство антиконституционными переворотами, которое осуществлялось Соединенными Штатами в координации с натовским и есовским Брюсселем", - написала Захарова.Она подчеркнула, что на Кубе, в Венесуэле, Никарагуа и Белоруссии были "демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странами НАТО"."Сотни спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки - натовская рутина", - отметила Захарова."Так что, подобные заявления госсекретаря - не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном "саммит демократий". Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнерам надо начинать, стоя перед зеркалом", - заключила она."Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. США пригласили на него 110 стран, кроме России и Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая". Мероприятие направлено против России и Китая, Вашингтон пытается учить Москву и Пекин тому, как жить, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов.

https://ria.ru/20210716/zaschita-1741463462.html

https://ria.ru/20211111/minoborony-1758578242.html

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в мире, нато, мария захарова, энтони блинкен, россия