Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
Представитель МИД Захарова: США нужно начать с себя, а не обвинять других в агрессии
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. США стоит начать с себя, если они решили поискать страны, которые нарушают международное право, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.
В своем Telegram-канале она процитировала главу американской дипломатии, заявившего, что не НАТО планирует агрессивные действия против России, а "единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России".
Она подчеркнула, что на Кубе, в Венесуэле, Никарагуа и Белоруссии были "демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странами НАТО".
"Сотни спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки - натовская рутина", - отметила Захарова.
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"Так что, подобные заявления госсекретаря - не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном "саммит демократий". Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнерам надо начинать, стоя перед зеркалом", - заключила она.
"Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. США пригласили на него 110 стран, кроме России и Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая". Мероприятие направлено против России и Китая, Вашингтон пытается учить Москву и Пекин тому, как жить, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов.