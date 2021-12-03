https://ria.ru/20211203/zakharova-1762118717.html
Захарова объяснила, почему Запад злится
Захарова объяснила, почему Запад злится - РИА Новости, 03.12.2021
Захарова объяснила, почему Запад злится
Если бы страны Запада не понимали "красных линий" России, они бы так не злились, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T21:49
2021-12-03T21:49
2021-12-03T21:49
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Если бы страны Запада не понимали "красных линий" России, они бы так не злились, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если бы они этого не знали, они бы, я думаю, так не злились", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с идеей выработать систему гарантий безопасности на фоне усиления присутствия НАТО на востоке Европы и в Черном море и приближения инфраструктуры альянса к границам РФ. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова сегодня в Европу возвращается "кошмарный сценарий" военного противостояния, поэтому любые договоренности между РФ и странами Запада о гарантиях безопасности должны носить юридически обязывающий характер и учитывать интересы всех без исключения стран. Также в Москве неоднократно заявляли, что вступление Украины и Грузии в НАТО является "красной линией" для РФ, и превращение соседних стран в военный плацдарм категорически неприемлемо.
https://ria.ru/20211202/zakharova-1761857381.html
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в мире, москва, нато, мария захарова, россия
Захарова объяснила, почему Запад злится
Представитель МИД Захарова: Запад злится, потому что понимает "красные линии" России