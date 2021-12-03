https://ria.ru/20211203/zaderzhanie-1762000493.html

В Сочи задержали мужчину, сорвавшего цепочку с шеи у пенсионерки

В Сочи задержали мужчину, сорвавшего цепочку с шеи у пенсионерки - РИА Новости, 03.12.2021

В Сочи задержали мужчину, сорвавшего цепочку с шеи у пенсионерки

Полиция задержала молодого мужчину, который сорвал золотую цепочку с шеи 84-летней пенсионерки днём на одной из улиц Адлера, после чего скрылся, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T13:14

2021-12-03T13:14

2021-12-03T13:18

происшествия

краснодарский край

сочи

адлер

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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Полиция задержала молодого мужчину, который сорвал золотую цепочку с шеи 84-летней пенсионерки днём на одной из улиц Адлера, после чего скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По информации ведомства, после инцидента женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. Позже мужчину задержали и доставили в полицейское отделение. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. При установлении личности подозреваемого выяснилось, что молодой человек уже был причастен к краже. Ранее из кафе он похитил музыкальную портативную колонку за 20 тысяч рублей, сдал инструмент в ломбард, а деньги потратил."В настоящее время в отношении молодого человека следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 (грабеж - ред.) и статьей 158 (кража - ред.) Уголовного кодекса Российской Федерации", - указывается в релизе.Санкции по данным статьям подразумевают лишение свободы до пяти лет. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

https://ria.ru/20210922/grabitel-1751272692.html

краснодарский край

сочи

адлер

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происшествия, краснодарский край, сочи, адлер