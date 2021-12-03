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В Сочи задержали мужчину, сорвавшего цепочку с шеи у пенсионерки
В Сочи задержали мужчину, сорвавшего цепочку с шеи у пенсионерки - РИА Новости, 03.12.2021
В Сочи задержали мужчину, сорвавшего цепочку с шеи у пенсионерки
Полиция задержала молодого мужчину, который сорвал золотую цепочку с шеи 84-летней пенсионерки днём на одной из улиц Адлера, после чего скрылся, сообщает... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T13:14
2021-12-03T13:14
2021-12-03T13:18
происшествия
краснодарский край
сочи
адлер
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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Полиция задержала молодого мужчину, который сорвал золотую цепочку с шеи 84-летней пенсионерки днём на одной из улиц Адлера, после чего скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По информации ведомства, после инцидента женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. Позже мужчину задержали и доставили в полицейское отделение. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. При установлении личности подозреваемого выяснилось, что молодой человек уже был причастен к краже. Ранее из кафе он похитил музыкальную портативную колонку за 20 тысяч рублей, сдал инструмент в ломбард, а деньги потратил."В настоящее время в отношении молодого человека следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 (грабеж - ред.) и статьей 158 (кража - ред.) Уголовного кодекса Российской Федерации", - указывается в релизе.Санкции по данным статьям подразумевают лишение свободы до пяти лет. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.
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происшествия, краснодарский край, сочи, адлер
13:14 03.12.2021 (обновлено: 13:18 03.12.2021)
В Сочи задержали мужчину, сорвавшего цепочку с шеи у пенсионерки
В Адлере полиция задержала мужчину, сорвавшего цепочку с шеи у 84-летней пенсионерки