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Путин поздравил юристов с профессиональным праздником
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.12.2021
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста отметил, что сегодня перед юридическим корпусом страны стоят серьёзные, востребованные задачи,... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T09:30
2021-12-03T09:30
общество
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста отметил, что сегодня перед юридическим корпусом страны стоят серьёзные, востребованные задачи, главные из которых ‒ разработка качественных проектов законов, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня перед юридическим корпусом страны стоят серьёзные, востребованные задачи, главные из которых ‒ разработка качественных проектов законов и подзаконных актов, совершенствование правоприменительной практики и противодействие коррупции, юридическое просвещение и подготовка квалифицированных специалистов, оказание бесплатной правовой помощи гражданам. И конечно, особые слова благодарности ‒ ветеранам российской юстиции, которые посвятили себя служению Закону и по праву являются достойным примером для молодого поколения", - говорится в тексте телеграммы.Глава государства отметил, что День юриста объединяет настоящих профессионалов ‒ тех, кто выбрал для себя сложную и исключительно важную работу, связанную с защитой законных прав и интересов граждан, укреплением российской государственности и демократических институтов, с обеспечением деятельности бизнеса, всех участников экономической жизни.Также он подчеркнул, что труд юристов требует глубоких знаний в сфере законодательства, умения применять их на практике, твёрдой приверженности незыблемым традициям отечественной юриспруденции."Желаю вам и вашим близким успехов, здоровья и всего самого доброго. Ещё раз с праздником!" - заключил президент.
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общество, владимир путин
09:30 03.12.2021
 
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником

Президент Путин: перед юристами стоят серьезные задачи по разработке законопроектов

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем юриста отметил, что сегодня перед юридическим корпусом страны стоят серьёзные, востребованные задачи, главные из которых ‒ разработка качественных проектов законов, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня перед юридическим корпусом страны стоят серьёзные, востребованные задачи, главные из которых ‒ разработка качественных проектов законов и подзаконных актов, совершенствование правоприменительной практики и противодействие коррупции, юридическое просвещение и подготовка квалифицированных специалистов, оказание бесплатной правовой помощи гражданам. И конечно, особые слова благодарности ‒ ветеранам российской юстиции, которые посвятили себя служению Закону и по праву являются достойным примером для молодого поколения", - говорится в тексте телеграммы.
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Глава государства отметил, что День юриста объединяет настоящих профессионалов ‒ тех, кто выбрал для себя сложную и исключительно важную работу, связанную с защитой законных прав и интересов граждан, укреплением российской государственности и демократических институтов, с обеспечением деятельности бизнеса, всех участников экономической жизни.
Также он подчеркнул, что труд юристов требует глубоких знаний в сфере законодательства, умения применять их на практике, твёрдой приверженности незыблемым традициям отечественной юриспруденции.
"Желаю вам и вашим близким успехов, здоровья и всего самого доброго. Ещё раз с праздником!" - заключил президент.
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