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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211203/yugra-1762054200.html
Делегация из Югры представит инвестиционный опыт региона на "Экспо-2020"
Делегация из Югры представит инвестиционный опыт региона на "Экспо-2020" - РИА Новости, 03.12.2021
Делегация из Югры представит инвестиционный опыт региона на "Экспо-2020"
Делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Натальей Комаровой представит инвестиционный опыт региона на всемирной универсальной... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:33
2021-12-03T16:33
ханты-мансийский автономный округ
экономика
наталья комарова
ближний восток
ханты-мансийский автономный округ
югра
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Натальей Комаровой представит инвестиционный опыт региона на всемирной универсальной выставке "Экспо-2020", которая проходит в Дубае, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры."Наталья Комарова поделится опытом региона в развитии инвестполитики Югры, обозначит ее приоритеты на панельной дискуссии "Инвестиционная привлекательность России. Возможности для сотрудничества" форума "Россия: определяя будущее", - говорится в сообщении.Отмечается, что в числе югорских делегатов заместители губернатора автономного округа, руководители исполнительных органов государственной власти Югры, а также представители бизнес-сообщества и нефтегазодобывающих компаний.Планируется, что делегация примет участие в деловой сессии "Креативная экономика - от стартапов до создания новых индустрий", где участники обсудят предоставление новых возможностей креативными индустриями инвесторам, как креативная экономика может объединять страны и народы и служить целям устойчивого развития.Помимо этого, в павильоне России 5 декабря пройдет день Югры, в ходе которого состоятся заседание инвестиционного клуба региона, сессии "Югра – сердце нефтегазовой отрасли России: технологические прорывы" и "Туризм и творческие возможности в Югре: откройте для себя неизведанную туристическую жемчужину Сибири".С 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в Дубае (ОАЭ) проходит Всемирная выставка "Экспо-2020". Это первое экспо в регионе Ближнего Востока и Африки (MENA). Планируется, что "Экспо-2020" посетят 25 миллионов человек за полгода. В выставке примет участие рекордное количество стран - 192. Ожидается, что это будет крупнейшее всемирное экспо в истории.
https://ria.ru/20211203/yugra-1762031745.html
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экономика, наталья комарова, ближний восток, ханты-мансийский автономный округ, югра, россия
16:33 03.12.2021
 
Делегация из Югры представит инвестиционный опыт региона на "Экспо-2020"

Делегация из Югры представит инвестиционный опыт региона на "Экспо-2020" в Дубае

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Натальей Комаровой представит инвестиционный опыт региона на всемирной универсальной выставке "Экспо-2020", которая проходит в Дубае, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
"Наталья Комарова поделится опытом региона в развитии инвестполитики Югры, обозначит ее приоритеты на панельной дискуссии "Инвестиционная привлекательность России. Возможности для сотрудничества" форума "Россия: определяя будущее", - говорится в сообщении.
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15:27Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Отмечается, что в числе югорских делегатов заместители губернатора автономного округа, руководители исполнительных органов государственной власти Югры, а также представители бизнес-сообщества и нефтегазодобывающих компаний.
Планируется, что делегация примет участие в деловой сессии "Креативная экономика - от стартапов до создания новых индустрий", где участники обсудят предоставление новых возможностей креативными индустриями инвесторам, как креативная экономика может объединять страны и народы и служить целям устойчивого развития.
Помимо этого, в павильоне России 5 декабря пройдет день Югры, в ходе которого состоятся заседание инвестиционного клуба региона, сессии "Югра – сердце нефтегазовой отрасли России: технологические прорывы" и "Туризм и творческие возможности в Югре: откройте для себя неизведанную туристическую жемчужину Сибири".
С 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в Дубае (ОАЭ) проходит Всемирная выставка "Экспо-2020". Это первое экспо в регионе Ближнего Востока и Африки (MENA). Планируется, что "Экспо-2020" посетят 25 миллионов человек за полгода. В выставке примет участие рекордное количество стран - 192. Ожидается, что это будет крупнейшее всемирное экспо в истории.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаНаталья КомароваБлижний ВостокХанты-Мансийский автономный округЮграРоссия
 
 
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