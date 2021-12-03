https://ria.ru/20211203/yugra-1762031745.html

В Югре выделят более 12 миллионов рублей на обустройство кедропарка

В Югре выделят более 12 миллионов рублей на обустройство кедропарка - РИА Новости, 03.12.2021

В Югре выделят более 12 миллионов рублей на обустройство кедропарка

Более 12 миллионов рублей будет выделено властями Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на обустройство кедропарка в сельском поселении... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:27

2021-12-03T15:27

2021-12-03T15:27

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Более 12 миллионов рублей будет выделено властями Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на обустройство кедропарка в сельском поселении Ульт-Угун, сообщил глава района Андрей Трубецкой.По его словам, работы по обустройству кедропарка начнутся в следующем году. Планируется проложить пешеходные дорожки, установить детский и спортивный комплексы, а также обустроить скейт-парк для молодежи. Как отметил глава района, 1,5 гектара зеленого природного пространства власти намерены по максимуму сохранить. Подрядчик уже подобран, контракт с ним заключен.Как добавил Трубецкой, в ходе рабочей поездки в Ульт-Угун он также посетил многофункциональную спортивно-игровую площадку. По его словам, договор с тем же подрядчиком, который займется обустройством кедропарка, был заключен год назад, сейчас объект полностью готов, проводится приемка работ, стоимость которых составила более 19 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211123/khmao-1760353859.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ