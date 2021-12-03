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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211203/yugra-1762031745.html
В Югре выделят более 12 миллионов рублей на обустройство кедропарка
В Югре выделят более 12 миллионов рублей на обустройство кедропарка - РИА Новости, 03.12.2021
В Югре выделят более 12 миллионов рублей на обустройство кедропарка
Более 12 миллионов рублей будет выделено властями Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на обустройство кедропарка в сельском поселении... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:27
2021-12-03T15:27
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Более 12 миллионов рублей будет выделено властями Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на обустройство кедропарка в сельском поселении Ульт-Угун, сообщил глава района Андрей Трубецкой.По его словам, работы по обустройству кедропарка начнутся в следующем году. Планируется проложить пешеходные дорожки, установить детский и спортивный комплексы, а также обустроить скейт-парк для молодежи. Как отметил глава района, 1,5 гектара зеленого природного пространства власти намерены по максимуму сохранить. Подрядчик уже подобран, контракт с ним заключен.Как добавил Трубецкой, в ходе рабочей поездки в Ульт-Угун он также посетил многофункциональную спортивно-игровую площадку. По его словам, договор с тем же подрядчиком, который займется обустройством кедропарка, был заключен год назад, сейчас объект полностью готов, проводится приемка работ, стоимость которых составила более 19 миллионов рублей.
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общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
15:27 03.12.2021
 
В Югре выделят более 12 миллионов рублей на обустройство кедропарка

Более 12 миллионов рублей выделит Сургутский район Югры на обустройство кедропарка

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкШишки кедра. Архивное фото
Шишки кедра. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Более 12 миллионов рублей будет выделено властями Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на обустройство кедропарка в сельском поселении Ульт-Угун, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
По его словам, работы по обустройству кедропарка начнутся в следующем году. Планируется проложить пешеходные дорожки, установить детский и спортивный комплексы, а также обустроить скейт-парк для молодежи. Как отметил глава района, 1,5 гектара зеленого природного пространства власти намерены по максимуму сохранить. Подрядчик уже подобран, контракт с ним заключен.

"На работы готовы выделить из бюджета 12,3 миллионов рублей. Уверен, получится отличное место для отдыха сельчан. Вообще, это наш большой план – сделать так, чтобы в каждом поселении был свой парк или сквер. Думаю, это правильно", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.

Как добавил Трубецкой, в ходе рабочей поездки в Ульт-Угун он также посетил многофункциональную спортивно-игровую площадку. По его словам, договор с тем же подрядчиком, который займется обустройством кедропарка, был заключен год назад, сейчас объект полностью готов, проводится приемка работ, стоимость которых составила более 19 миллионов рублей.
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23 ноября, 15:18Ханты-Мансийский Автономный Округ
Стратегия соцэкономразвития Сургутского района Югры стала лучшей в России
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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